Nach langer Personalsuche hat sich der Unternehmer Jens Freise entschlossen, einen Flüchtling in seinem Reinigungsbetrieb in Wunstorf-Bokeloh zu beschäftigen. In Fahem Bouaicha hat er einen sehr engagierten Bewerber gefunden. Doch der Weg zur Arbeitserlaubnis kostet viel Zeit und Nerven.