Bokeloh

Die Bokeloher können sich auf einen exotischen Abend freuen – passend zum Motto der 777-Jahr-Feier „ Bokeloh ist bunt“. Gisela Rother organisiert mit anderen zusammen ein indisches Benefiz-Dinner. Das ist am Freitag, 9. August, um 18 Uhr in der Pausenhalle der Grundschule, Am Eichkamp, vorgesehen. Das Kochen übernimmt Reiseleiter Kaushal Kishor Singh, den das Ehepaar Rother bei einer Reise in Indien kennengelernt hat.

Der Spendenerlös des Abends ist für die soziale Organisation Hand in Hand Trust bestimmt. Sie hilft in Indien benachteiligten Menschen mit unterschiedlichen Projekten und Aktionen. Dabei geht es vor allem um Bildung. Geplant ist ein Zentrum, in das alle zum Lernen kommen können. Das Konzept sieht eine Zentralbibliothek mit Informationszentrum vor. Auf der Speisekarte stehen vegetarische indische Gerichte.

Anmeldungen für das Dinner sind unter Telefon (0172) 6236047 oder (0177) 3957173 möglich.

Von Anke Lütjens