Bokeloh

K+S darf die Rekal-Anlage auf dem Gelände ihres Werks Sigmundshall in Bokeloh in den nächsten Jahren auch nach dem Ende des Kaliabbaus weiter betreiben. Eine entsprechende Genehmigung hat das Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie am Freitag erteilt. Die Rekal-Anlage ist ein wichtiger Bestandteil in dem Prozess, die Abraumhalde in den nächsten Jahren noch weiter zu begrünen.

Die Anlage mit rund 40 Beschäftigten ist 1995 in Betrieb gegangen und arbeitet Salzschlacken aus der Sekundäraluminiumindustrie auf. Daraus gewinnt K+S unter anderem Aluminiumgranulat und Material für die Abdeckung der Halde. Diesen Prozess und seine Emissionen überwacht das Amt. Die Halde arbeitet rund um die Uhr, Lastwagen liefern das Material an.

Genehmigung ist an Begrünung gebunden

Für den eigenständigen Betrieb war jetzt ein neues Planfeststellungsverfahren notwendig, bei dem die Umweltverträglichkeit zu prüfen war und Behörden und Verbände ihre Stellungnahmen abgeben konnten. Dazu sind sechs Einwendungen eingegangen, von denen eine 30 Unterzeichnende hatte. Außerdem kamen zwölf Einschätzungen von Behörden und Naturschutzverbänden.

Die Genehmigung, die das Landesamt jetzt erteilt hat, umfasst nur die Zeit, bis die Halde begrünt ist, wie es auch die Stadt Wunstorf in ihrer Stellungnahme gefordert hatte. Das erwartet K+S bis zum Jahr 2034, wie Werksleiter Gereon Jochmaring in einer Sitzung der Ortsräte Bokeloh und Mesmerode dargestellt hatte.

Innovationspark für Nahrungsproduktion

Unter Tage räumt und verfüllt K+S derzeit noch das alte Bergwerk. Seit dem Sommer erfolgen auf der Bahnstrecke Salzwassertransporte. Die so ankommenden Flüssigkeiten nutzt das Unternehmen jetzt dafür, die verbliebenen Hohlräume zu füllen. Die frei werdenden Flächen werden nach und nach Teil eines neuen Innovationsparks, den K+S mit Partnerunternehmen vor allem für neue Verfahren der Nahrungsproduktion nutzen will.

Von Sven Sokoll