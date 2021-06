Wenige Tage, bevor K+S mit der Flutung das früheren Kaibergwerks Sigmundshall in Wunstorf-Bokeloh beginnen will, hat das Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie den Abschlussbetriebsplan genehmigt. Über und unter Tage soll künftig dicht überwacht werden, wie sich die Flutung in der Umgebung auswirkt.