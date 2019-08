Bokeloh

Die künftigen Betreiber des Bokeloher Dorfladens ärgern sich darüber, dass jemand illegal asbesthaltigen Müll in ihrem Baucontainer entsorgt hat. Sie sind gerade dabei, die bisherige Sparkassenfiliale im Ort umzubauen, und fanden das Ärgernis am Donnerstagmorgen. Die Gesellschaft hat die Tat bei der Polizei angezeigt, die nun Zeugenhinweise unter Telefon (05031) 9530115 entgegennimmt. Die Dorfladen-Initiative befürchtet, dass nun hohe Entsorgungskosten auf sie zukommen. Der Asbestmüll war zudem nicht in den vorgeschriebenen Behältnissen verpackt.

Von Sven Sokoll