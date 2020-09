Wunstorf

Innerhalb von wenigen Minuten ist die stundenlange Arbeit dahin. Strich für Strich malte Bodypainter Jörg Düsterwald am Sonnabend eindrucksvoll eine Baumstruktur auf einen nackten Körper. Zuschauer beobachteten fasziniert, wie das Kunstwerk entstand. Damit es der Regen nicht vorzeitig abwäscht, hatte der Kunstverein Wunstorf einen Pavillon aufgestellt. „Kunst trotz(t) Corona und dem Regen“, sagte Ingolf Heinemann, Geschäftsführer des Kunstvereins, mit einem Schmunzeln. Er sprach dem Modell Karo seine größte Anerkennung aus – denn es war kalt.

Modell Karo wird eins mit ihrer Umgebung. Quelle: Rita Nandy

Anzeige

Kameras halten Kunstwerk fest

„Es ist eine Sache der Konzentration“, sagte die junge Frau über ihre Fähigkeit stundenlang stillzustehen. Normalerweise entstehe sein Kunstwerk direkt vor dem Objekt – in diesem Fall einem Baum, sagte Jörg Düsterwald und entschuldigte sich für kleinere Ungenauigkeiten bei der Struktur, die jedoch nur er sah. Die Zuschauer drückten begeistert auf die Auslöser ihrer Kameras, um das vergängliche Kunstwerk festzuhalten. Einer davon war Alexander Grosse-Strangmann. Der Fotograf war extra aus Hannover gekommen. „Mir gefällt das sehr gut“, lautete sein Urteil.

Weitere NP+ Artikel

Mehr von Düsterwalds Kunst gibt es ab Mitte Oktober in der Abtei zu sehen.

Zur Galerie Dieses Kunstwerk halten nur Kameras für die Ewigkeit fest. Bodypainter Jörg Düsterwald verwandelte auf Einladung des Kunstvereins Wunstorf sein Modell Karon in einen Baumstamm.

Der Kunstverein Wunstorf zeigt in der Abtei, Wasserzucht 1, Bodyart, Fotografie und Malerei von Jörg Düsterwald. Die Vernissage vor der Abtei ist am Sonntag, 11. Oktober, 11.15 Uhr. Coronabedingt ist eine Anmeldung unter Telefon (05031) 16649 oder per Mail an info@kunstverein-wunstorf.de notwendig. Die Ausstellung Camouflage läuft bis zum 25. Oktober.

Von Rita Nandy