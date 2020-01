Blumenau plant seine große 700-Jahr-Feier für September

Blumenau

Das 700-jährige Bestehen ihres Ortsteils wollen die Blumenauer in diesem Jahr begehen. Die Überlegungen gehen bisher dahin, das Schützenfest vom 11. bis 13. September in eine Festwoche zu integrieren. Für die näheren Planungen lädt Ortsbürgermeisterin Dagmar von Hörsten die Institutionen des Ortes und alle weiteren Interessierten für Dienstag, 21. Januar, 19 Uhr, zu einem Treffen in die Gaststätte Zum Alten Fritz ein.

Blumenau wurde vor 700 Jahren, und zwar am 5. Juli, erstmals unter seinem heutigen Namen erwähnt. „Beim Nachbarschaftsfest der Gasthausinitiative im Mai haben wir festgestellt, dass wir in diesem Jahr einen Grund zum Feiern haben“, sagte von Hörsten. Der Ortsrat hat sich deshalb schon Gedanken über die grobe Struktur gemacht.

Demnach könnten die Feier am Wochenende 5. und 6. September mit einem Festgottesdienst beginnen. Während der Woche wären weitere Veranstaltungen möglich, auch ein Familienfest ist angedacht. Der Schützenverein will sein Fest gern ausweiten. „Bei dem Treffen wollen wir sehen, welche Ideen es noch gibt, und dann ein Komitee bilden.“

Erste Erwähnung ist drei Jahre älter

Am Mittwoch war von Hörsten im Stadtarchiv zu Gast und hat mit Leiter Klaus Fesche in die alten Urkunden gesehen, die in Wunstorf aber nicht im Original zu finden sind. Bereits im Jahr 1317 wurde der Ort erstmals erwähnt, damals aber noch unter der Bezeichnung Borstelde. Mit einem Vergleich wollten damals der Bischof von Minden und Graf von Wunstorf Streitigkeiten beenden. Während der Bischof in der Burg Bokeloh das Sagen hatte, sollte der Graf die Wunstorfer Burg schleifen (abtragen) und dafür eine in Borstelde errichten.

Dort wurden dann im Jahr 1320 die ersten beiden amtlichen Dokumente unterzeichnet, die noch bekannt sind, eines auf Latein und ein Niederdeutsches. Der neue Name wurde damals noch Blomenow geschrieben, später wurde daraus Blumenau. Das dortige Amt hatte mehr als 400 Jahre lang eine wichtige Funktion und reichte zeitweise bis nach Ahlem und Limmer.

Blumenau ist eher jung

Im vergangenen Jahr hat Bokeloh 777 Jahre gefeiert, im Jahr davor Idensen 888 Jahre. Stadt und Stift Wunstorf bereiten bereits die 1150-Jahr-Feier für 2021 vor. „Im Vergleich zu anderen Stadtteilen ist Blumenau damit eher jung“, sagte Fesche. „Aber im Vergleich zu US-amerikanischen Städten hat es auch eine lange Geschichte.“ Zumindest sei die Urkunde in diesem Fall wohl eindeutig, während bei anderen Stadtjubiläen auch mal streitig sein kann, ob die jahrhundertealten Urkunden richtig interpretiert werden.

Er will dazu im Lauf der Festwoche einen Vortragsabend gestalten. Neue Literatur über Blumenau entsteht derzeit nicht, das letzte Buch stammt noch von 1986. Armin Mandel hat sich damals vor allem mit der Ansiedlung von Bauern aus der Heide in Blumenau und Liethe ab dem Jahr 1936 beschäftigt, als Platz für den neuen Truppenübungsplatz Munsterlager entstehen sollte. Das Archiv hat aber viel Material, in das Interessierte sich vertiefen könnten.

Von Sven Sokoll