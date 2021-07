Blumenau

Mit ihrem Konzert am Blumenauer Wäldchen haben The Songliner aus Laatzen am Sonnabendabend rund 50 Zuhörerinnen und Zuhörer ans Blumenauer Wäldchen gelockt. Sie wurden nicht enttäuscht, sorgten die Hits aus den 1970er und 1980er Jahren doch für eine gute Stimmung. Der Verein KRuG hatte das Trio nach Blumenau geholt. „Die Gäste haben bei herrlich warmem Sommerwetter das Open-Air-Konzert mit viel Freude erlebt“, sagte dessen Vorsitzender Hajo Arnds.

Rund 50 Zuhörer kommen zum Open Air am Blumenauer Wäldchen. Quelle: Verein KRuG

Viele hätten auch gesagt, dass sie bei nächster Gelegenheit wiederkommen wollen, und der nächste Konzerttermin steht auch schon: Für Freitag, 13. August, plant der Verein ein weiteres Open Air. Weil der zunächst geplante Ort am Teich Im Bruche/Saarstraße schon belegt ist, bleibt der Verein doch beim Wäldchen. Dann wird das Trio Carlini, Dodo Leo & Martin ab 19 Uhr mit eigenen Songs und vielen unterschiedlichen Instrumenten für einen vergnüglichen Abend sorgen.

Von Sven Sokoll