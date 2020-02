Blumen aus Papier: Ingolf Heinemann stellt in der Abtei aus

Wunstorf

Wer schleppt an einem Freitagabend schon gerne Stühle? Na, die Helfer von Ingolf Heinemann. Der ist zwar Vorsitzender des Kunstvereins in Wunstorf, aber er macht noch mehr: Ganz privat organisiert er die Ausstellung Fleurs in der Abtei an diesem Wochenende. Mit für ihn überraschend großem Publikumszuspruch.

Zum Geburtstag der Schwester

Hauptprotagonistin der Schau ist die „kleine Schwester“ Heinemanns. Uta Schobelt, vor einigen Tagen 70 Jahre alt geworden und Schöpferin zauberhafter Blumen – aus Papier. Fotograf Heinemann hat sich ebenfalls in dieser schwierigen Technik probiert. Mit durchaus vorzeigbaren Ergebnissen, wie er in einer gewohnt launigen Ansprache nicht ohne Stolz erwähnte.

Ergänzt wurde die Schau mit kalligraphischen Arbeiten der Garbsener Kunstschullehrerin Andrea Roppelt, Harfenmusik spielte Mariette Hoppe. Alles drehte sich um das Thema Blumen. Und entsprechend hatte Heinemann, um witzige Ideen nie verlegen, den Platz vor der Abtei einfach mal umbenannt von Ville-de-Flers-Platz (für Wunstorfs Partnerstadt) in Ville-de-Fleurs-Platz – passend zum Thema: Blumen sind ein Teil unserer Kultur.

Die Ausstellung in der Abtei , Wasserzucht 1, ist noch am Sonntag, 23. Februar, von 11 bis 18 Uhr zu sehen.

Von Albert Tugendheim