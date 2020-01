Bischof aus Bosnien besucht Partnergemeinde St. Bonifatius

Wunstorf

Bischof Franjo Komarica aus Bosnien kommt am Sonntag, 12. Januar, nach Wunstorf, um die Partnergemeinde St. Bonifatius zu besuchen. Die Pfarrgemeinde pflegt bereits seit 1992 partnerschaftliche Beziehungen zum Bistum des Bischofs in der Stadt Banja Luca in Bosnien-Herzegowina. Komarica hält an diesem Tag die Eucharistiefeier um 10.30 Uhr in der St.-Bonifatiuskirche an der Hindenburgstraße.

Bereits am Sonnabend feiert Komarica gemeinsam mit dem Hildesheimer Bischof Heiner Wilmer den Gottesdienst im Hildesheimer Dom. Mit dabei sind auch die Sternsinger aus dem ganzen Bistum. Komarica informiert Wilmer außerdem über die Lebenssituation und Nöte der Menschen in Bosnien und Herzegowina. In der nächsten Woche wird der Bischof aus Banja Luca zu Gesprächen mit Bundespolitikern in Berlin erwartet.

Von Anke Lütjens