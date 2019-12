Blumenau/Bokeloh/Großenheidorn

Die Polizei hat in der Nacht zu Sonnabend drei Autofahrer erwischt, die Alkohol getrunken hatten. Zunächst stoppten sie gegen 20.10 Uhr eine 53 Jahre alte Wunstorferin in einem Volkswagen in Blumenau. Der Atemtest ergab einen Wert von 2,72 Promille.

Gut drei Stunden später kontrollierten die Beamten einen 33-jährigen Wunstorfer, der in Bokeloh mit einem Mercedes-Benz Vito unterwegs war. Der Fahrer musste pusten, die Polizei ermittelte dabei 1,13 Promille. Zur gleichen Zeit fiel in Großenheidorn ein 46-Jähriger aus Wunstorf in einem VW auf. Hier ergab die Atemkontrolle 2,05 Promille.

In allen drei Fällen veranlasste die Polizei eine Blutprobe, stellte den Führerschein sicher und leitete ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr ein.

Von Sven Sokoll