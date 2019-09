Betrunkener will Kifferfreund bei der Polizei abholen und erhält Anzeige

Luthe

Seine vermeintliche Kollegialität wurde einem Betrunkenen in Luthe in der Nacht zu Sonntag zum Verhängnis. Nach Mitternacht hatten sich Anwohner eines Spielplatzes an der Straße Osterblenze wegen Ruhestörung bei der Polizei gemeldet. Diese rückte an und fand bei einem der Verursacher Marihuana. Der Besitzer wurde daraufhin zur weiteren Untersuchung mit auf die Wache genommen. Kurze Zeit später fuhr ein Freund der Person mit dem Fahrrad bei der Polizeidienststelle vor und wollte seinen Freund abholen. Der Radler stand jedoch erheblich unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken, bemerkten die Beamten. Sie führten also eine Blutprobe durch. Aufgrund des Ergebnisses wurde anschließend ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Von Mario Moers