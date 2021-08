Wunstorf

Der Name Elke Pietzsch ist fest mit der Schwangerschafts(konflikt)beratung am Alten Markt in Wunstorf verbunden. Seit rund 25 Jahren berät sie Frauen kostenlos und anonym in Notsituationen. Am 23. Dezember geht sie in den Ruhestand. Das Sozialministerium des Landes sucht nun eine Nachfolgerin. Ihre private Praxis betreibt die Diplom-Sozialpädagogin aber weiterhin.

Verein Frauen für Frauen zeigt Interesse

Der Verein Frauen für Frauen (FFF), der gleich nebenan Beratungen anbietet, habe Interesse signalisiert, sagt Elke Pietzsch. Das wäre ein „Zurück zu den Wurzeln“: Auf Initiative des Vereins FFF war die Schwangerschafts(konflikt)beratungsstelle entstanden. Damals sei der Verein jedoch zu klein gewesen, um die Trägerschaft zu übernehmen. Die Diakonie-Sozialstation Wunstorf sprang ein.

Die Sozialpädagogin beklagt sich bei einem Besuch der Landtagsabgeordneten Wiebke Osigus (SPD) darüber, wie kompliziert die Anträge für sozialstaatliche Transferleistungen seien. Ein Hilfsangebot müsse außerdem so niederschwellig wie möglich sein, meint Pietzsch. Ihrer Erfahrung nach schämten sich manche Frauen, wenn es um Unterstützung geht. Ihr Gedanke sei oft: „Ich will es doch alleine schaffen“, berichtet Pietzsch.

Von Rita Nandy