Bokeloh/Bordenau

Sein 777-jähriges Bestehen hatte Bokeloh im vergangenen Jahr mit einem Benefizdinner gefeiert. Der Erlös, rund 2000 Euro, floss in ein Projekt der Hilfsorganisation Hand in Hand Trust. Im November fiel jetzt der Startschuss für den Bau eines sozialen Zentrums in Bareilly (Uttar Pradesh) in Nordindien. Dort sollen Kinder der umliegenden Dörfer Nachhilfe erhalten und eine Bücherei nutzen können.

Pastorin gestaltet Benefiz-Kalender

Doch das Projekt benötigt weitere Unterstützung. Da derzeit durch die Corona-Pandemie Reisen nicht möglich sind, kam Pfarrerin Anja Sonneborn auf die Idee, einen Kalender mit „Reise-Träume Indien“ in Aquarell und Tusche zu gestalten. Zu sehen sind unter anderem der weltberühmte Taj Mahal oder auch das Amber Fort in Jaipur. Die Bochumerin unterstützt federführend in Deutschland das soziale Projekt von Kaushal Kishor Singh. „Für jeden verkauften Kalender lassen sich 100 Ziegel für das Gebäude kaufen“, schreibt sie. „Ich hoffe, dass es 2021 wieder möglich sein wird, Reise-Träume und Traumreisen zu verwirklichen.“

Postagentur in Bokeloh verkauft „Reise-Träume Indien “

Der Kalender kostet 10 Euro und ist ab Montag, 7. Dezember, auch in der Postagentur in Bokeloh, Alte Dorfstraße 26, erhältlich. Bei Silke Dai aus Bordenau kann er nach einem Anruf unter Telefon (0162) 763 77 55 abgeholt werden. Auf Wunsch schickt sie ihn zu. In Hannover liegt „Reise-Träume“ im indischen Gewürz- und Spezialitätengeschäft von Vinay Vermani, Höltystraße 1, aus. Wer keinen Kalender benötigt, könne an den Auslegestellen auch eine Spende abgeben, sagt Gisela Rother aus Bokeloh. Dort informiert ein Faltblatt über das Vorhaben.

Die Hilfsorganisation Hand in Hand Trust baut eine Bücherei und Raum für Nachhilfe für Kinder aus umliegenden Dörfern in Nordindien. Quelle: privat

Corona-Pandemie lässt Reiseträume platzen

Den Kontakt zu der Hilfsorganisation knüpfte das Ehepaar Rother 2015 bei einer Reise durch Indien. Dabei erzählte der deutschsprachige Gründer und zugleich Reiseveranstalter Singh von seinem Anliegen zum Bau der Bücherei. Inzwischen war er bei den Bokelohern bereits drei Mal zu Gast. Die Idee eines Benefizdinners entstand schließlich bei den Planungen des Dorfjubiläums. Das DRK Bokeloh und auch Dai aus Bordenau, die bereits dreimal nach Indien reiste, unterstützten die Veranstaltung in der Pausenhalle der Grundschule tatkräftig. „Das war ganz schön viel Arbeit“, erinnern sich die beiden Frauen. Rothers wollten eigentlich im Herbst erneut nach Indien reisen. Doch die Corona-Pandemie machte auch ihre Pläne zunichte. Nun hoffen sie, nächsten Herbst ihr Vorhaben realisieren zu können.

Das soziale Zentrum in Nordindien entsteht. Quelle: privat

Soziales Zentrum soll im Februar fertig sein

Dann steht das neue soziale Zentrum möglicherweise schon. Kaushal Kishor Singh sagt: „Es soll Ende Februar fertig sein. Wenn alles gut läuft.“ Denn auch in Nordindien könne es im Winter eiskalt werden. Die Kosten für Bau und Ausstattung der Bücherei belaufen sich laut Organisatoren auf rund 21.000 Euro. Im vergangenen Jahr fanden deutschlandweit zahlreiche Benefizdinner statt. Vom ersten indischen Essen in Bochum im August 2018 konnten Möbel für eine Schule in Khajuraho, dessen Tempelbezirk zum Unesco-Weltkulturerbe gehört, angeschafft werden. Weitere Informationen zu verschiedenen Aktionen der Organisation Hand in Hand Trust finden sich auf der Homepage unter www.handinhandhelp.de.

Von Rita Nandy