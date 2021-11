Steinhude

Schule mal anders: Zum deutschen Vorlesetag am Freitag haben sich die Schüler der Grundschule Steinhude nicht nur in der eigenen Schule Geschichten angehört. Sie waren auch an anderen Stellen im Ort unterwegs: So begrüßte die Kirchengemeinde einige Gruppen in der Kirche und im alten Pfarrhaus, das zum neuen Jugendtreff Dingenskirchen umgebaut worden ist. Er hoffe, sagte Pastor Markus Weseloh bei dem Besuch, dass Schülerinnen und Schüler Lust bekommen, den Jugendtreff auch später noch einmal zu besuchen. „Viele waren sehr interessiert daran“, sagte er.

Lesen Sie auch Wunstorf-Steinhude: Jugendtreff Altes Pfarrhaus öffnet am 1. Januar

Pastor Markus Weseloh hat die Klasse 4b im neuen Jugendtreff zu Gast. Quelle: Sven Sokoll

Während sich Weseloh das Starkmach-Buch „Du bist einmalig“ ausgesucht hatte, ging es in der Fahrzeughalle der Feuerwehr um – natürlich – eine brenzlige Situation. Die Jugendfeuerwehr-Betreuerin Daniela Krückeberg berichtete über den kleinen Emil Zahnlücke, der in dem Buch „Bei der Feuerwehr wird der Kaffee kalt“ in das Eis eingebrochen ist und zunächst niemand von den Zeugen helfen kann. „Aber alle atmen auf, als sie das Tatütata der Feuerwehr hören“, las sie vor. Rettung nahte – und dies war ganz im Sinne der jungen Besucher, die gespannt lauschten.

Von Sven Sokoll