Luthe

Beim TSV Luthe geht das Tanztraining für Geübte und weniger sichere Tanzfreudige wieder los. Es gelten die 3-G-Regel und die weiteren Corona-Richtlinien. Start ist am Mittwoch, 8. September, von 18.30 bis 20 Uhr in der Aula der Oststadtschule. Die Leitung hat Trainer Hubert Käterer.

Trainer steuern auch Infos bei

Zusätzlich wird mittwochs ab 20.15 Uhr in der kleinen Turnhalle des TSV an der Grundschule unter der Leitung von Rudolf und Kirsten Wilbrand geübt. Vor allem Gesellschaftstänze werden trainiert. Dabei gehen die Trainer auf die individuellen Leistung der Teilnehmer ein.

Verein richtet einen Ball aus

Ein besonderes Ziel kann für die Tänzer der große Ball des TSV Luthe in den Strandterrassen Steinhude am Freitag, 20. November, sein. Wer also Lust hat, sich tänzerisch zu bewegen, ist jetzt schon zur eigenen Vorbereitung dieses Events eingeladen.

TSV Luthe besteht 100 Jahre

Im neuen Jahr stehen auch das 100-jährige Bestehen des TSV Luthe, das 30-jährige Bestehen der Tanzsparte, das 40-jährige Bestehen der Wandersparte und das 50-jährige Bestehen der Tennissparte an. Das sind doch nach Ansicht der Sportler Gründe, einmal mehr zum Tanzen zu gehen.

Anmeldungen und Infos sind bei Rudolf Wilbrand per E-Mail an r.wilbrand@t-online.de oder bei Bernd Roßberg unter Telefon (01 72) 9 32 17 73 und per E-Mail an bernd.rossberg@mailbox.org möglich. Weitere Informationen gibt es auch im Internet auf www.tsv-luthe.de.

Von Anke Lütjens