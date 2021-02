Wunstorf

Die Osthannoverschen Eisenbahnen wollen damit beginnen, ihre Strecke vom Wunstorf zum früheren Kaliwerk Sigmundshall umzubauen. Denn ab Mitte des Jahres will K+S auf der Trasse Salzlösungen transportieren, mit denen die unterirdischen Hohlräume aufgefüllt werden.

Schon ab Mitte Februar werden auf den Ortsdurchfahrten von Wunstorf und Bokeloh die Holz- gegen Betonschwellen ausgetauscht. Wo sich Wohnhäuser direkt an der Strecke befinden, erhalten die Schwellen eine Gummisohle, damit Lärm und Vibrationen sich weniger ausbreiten können.

Neustädter Straße ist größter Umbau

Außerdem saniert die OHE Brücken und erneuert Übergänge. „Die aufwendigste Maßnahme ist die Erneuerung des Bahnübergangs Neustädter Straße“, teilte OHE-Ingenieur Sebastian Schülke mit. Dort entsteht nicht nur eine neue Schranke, sondern auch eine neue Ampelanlage für die Sölterkreuzung.

Dort richten sich die Signale künftig nach dem tatsächlichen Bedarf, sodass die Verkehrsteilnehmer generell nicht mehr so lange warten müssen. Und auch wenn ein Zug kreuzt, verringert sich die Wartezeit für die anderen auf zwei Minuten. Für den Umbau muss der Bereich für den Verkehr gesperrt werden, deshalb plant die OHE das für die Osterferien. Diese Arbeiten sollen etwa zwei Wochen dauern.

An der Steinhuder Straße in Bokeloh werden keine Schranken notwendig sein. Quelle: Sven Sokoll (Archiv)

Weitere Bahnübergänge, die saniert werden, sind die an der Steinhuder Straße in Bokeloh und am Blumenauer Kirchweg sowie die Querung, die Radfahrer an der Aue nutzen. Auch dort werden Sperrrungen notwendig sein, was die OHE aber noch ankündigen will.

Pfeifen hat ein Ende

„In guter Zusammenarbeit mit der Stadt Wunstorf als Straßenbaulastträger soll mit der Wiederaufnahme regelmäßiger Verkehre in das Werk auch das regelmäßige Pfeifsignal ein Ende haben“, kündigte Schülke außerdem an. Bis zum Sommer sollen die Übergänge Nordrehr und Glück-Auf-Straße so umgebaut werden, dass Warnsignale nicht mehr notwendig sind.

An der Querung Am Hohen Holz wird das Pfeifen bis zum Bau der Nordumgehung bleiben. Quelle: Sven Sokoll (Archiv)

Am Blumenauer Kirchweg soll eine Ampel das bewirken. Weil das aber noch genehmigt werden muss, steht die wahrscheinlich erst im Herbst 2022. Am Hohen Holz hängt der Umbau mit dem Bau der Nordumgehung zusammen. Bis dahin wird noch ein Pfeifen notwendig sein.

K+S beschränkt die Zahl der Fahrten

Die OHE ist überzeugt, dass die Veränderungen einen positiven Effekt für die Anwohner haben. Damit werden sie künftig weniger belastet als zu den Zeiten bis 2018, als in Sigmundshall noch voll produziert wurde. Das liegt auch daran, dass K+S sich verpflichtet hat, die Strecke nur innerhalb bestimmter Grenzen zu nutzen.

Jeden Tag in der Woche sollen höchstens sechs Zugpaare auf der Strecke fahren, sonnabends bis zu vier. Die Fahrten sollen nur in der Zeit von 6 bis 22 Uhr stattfinden, sonntags überhaupt nicht. Außerdem sollen die Züge nicht schneller als 30 Stundenkilometer fahren. „Dies – zusammen mit dem Einsatz moderner Hybridlokomotiven und speziell für diesen Zweck entwickelter Wagen neuester Bauart – wird dafür sorgen, dass die Bahntransporte mit einem Minimum an Geräusch und Emissionen abgewickelt werden können“, unterstreicht der Ingenieur.

Zwölf Waggons, 24 Kessel, drei Loks: Jeder Zug hat eine Länge von 325 Metern. Quelle: Markus Holz (Archiv)

Auch wenn OHE und K+S sich vorgenommen haben, dass der Bahnverkehr künftig möglichst wenig stört, erfordert der Umbau zunächst noch einige Behinderungen. Dafür bittet die Eisenbahngesellschaft für Verständnis.

