Wunstorf

Das Kinder- und Jugendzentrum Der Bau-Hof schenkt seinen Besucherinnen und Besuchern in der Corona-Pandemie ein bisschen Normalität. Sie können sich auf dem Gelände im Schnee austoben. Außerdem können sie sich am Bau von Rampen aus bunten Plastikbausteinen beteiligen.

Barrierefreiheit durch selbstgebaute Rampen erhöhen

Auf die Idee kam Mitarbeiterin Carolin Oelrich. Sie hatte davon gehört, dass kreative Leute aus dem bunten Spielzeug Rampen für mobilitätseingeschränkte Personen bauen. Im Hort der Einrichtung ist ein Mädchen auf den Rollstuhl angewiesen. Damit sie sich dort ohne fremde Hilfe freier bewegen kann, sollen die Kinder und Jugendlichen nun Stein auf Stein zu einer Schräge zusammenfügen. Eine feste Bauanleitung gebe es nicht, sagt Oelrich. Stattdessen heißt es: Lernen durch Ausprobieren.

Anzeige

Familie spendet Klemmbausteine

Die passenden Bausteine haben die Wunstorfer Yve Springmann und Tim Brunke gespendet. Der zweifache Vater betreibt in Hannover einen Klemmbausteinladen. Rund 15 Kilo Material in mehr als 20 verschiedenen Farben stehen zum Basteln bereit. Es darf gerne noch mehr werden. Kunststoffsteine können in der Einrichtung abgegeben werden. Brunkes Steine seien mit denen eines Markenherstellers kompatibel, versichert das Ehepaar. Weitere Tüten und Kartons verschenken sie auch noch an das Projekt Kurze Wege.

Dani Marchthaler, Leiterin des Bau-Hofs, ist begeistert von der Idee mit den selbstgebauten Rampen. Natürlich hätte sie auch einfach fertige bestellen können. „Das Projekt können wir aber gemeinsam mit allen Kindern machen“, sagt Marchthaler. Beim Hort und im Eingangsbereich müssen Hindernisse überwunden werden. Vom barrierefreien Zugang können auch mobilitätseingeschränkte Kinder der Paul-Moor-Schule profitieren, mit denen eine Kooperation besteht.

Skilaufen geht auch mit PS-Antrieb. Quelle: privat

Pferde werden zu Ski- und Snowboardzügen

Derzeit toben sich die Kinder und Jugendlichen allerdings viel lieber draußen aus. Denn die Einrichtung nimmt an einem Iglu-Wettbewerb des Jugendzentrums Langenhagen teil. Für andere Besucherinnen und Besucher geht es mit Schlitten, Skiern, Snowboard oder Snowskates, einem Brett mit Kufen, den Hügel hinab. Damit Kinder, die noch nie auf Brettern gestanden haben, sich trauen, gibt es besondere Übungsstunden. Pferde ziehen sie durch den Schnee. „Wir sind Wunstorfs erste Ski- und Snowboardschule“, scherzt die Leiterin. Die Kinder und Jugendlichen sollen dadurch ein Gefühl für die Sportgeräte erhalten.

Das Kinder- und Jugendzentrum Der Bau-Hof beteiligt sich am Iglu-Wettbewerb des Jugendzentrums Langenhagen. Quelle: privat

Derzeit spiele sich alles draußen ab, was die Ansteckungsmöglichkeit mit dem Coronavirus reduziert. „Es sind sowieso alle dick vermummt“, sagt Marchthaler. „Es war noch nicht ein Kind hier, das sich mit dem Coronavirus infiziert hat.“

Von Rita Nandy