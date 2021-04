Wunstorf

Innerhalb von nur einem Monat ist auf dem Gelände des Kinder- und Jugendzentrums Der Bau-Hof an der Maxstraße der erste offizielle Mountainbike-Trail in Wunstorf, ein sogenannter Pumptrack, entstanden. Dabei handelt es sich um eine BMX-Strecke mit aus Erde modellierten Hindernissen. Über kleine Hügel und Wellen holen die Fahrer Schwung für Sprünge und das Befahren von Steilkurven.

„Sieben Laster voller Erde waren dafür erforderlich. Zusammen mit einer Fachkraft, Ehrenamtlichen sowie Kindern und Jugendliche haben Mitarbeiter des städtischen Baubetriebshofs die Strecke gebaut“, sagt Bau-Hof-Leiterin Dani Marchthaler. Die Initiative zum Bau der Anlage ging von Ortsbürgermeister Thomas Silbermann aus. In Zusammenarbeit mit dem Ersten Stadtrat Carsten Piellusch und dem Baubetriebshof konnte der Pumptrack realisiert werden.

Strecke ist weitere Attraktion für den Bau-Hof

„Wir haben die Idee auf der Beiratssitzung des Kinder- und Jugendzentrums erörtert“, sagt Piellusch. Als er sieht, mit welcher Begeisterung die Jungen aus dem Hort die Strecke ausprobieren, sagte er: „Da geht mir das Herz auf.“ Den Pumptrack sieht Piellusch als zusätzlich Attraktion für den Bau-Hof. Erst Ende vorigen Jahres hatte die Stadt Wunstorf im Blumenauer Wäldchen illegale Rampen entfernen lassen.

Pumptrack soll noch optimiert werden

Den knapp 100 Meter langen Rundkurs können Anfänger und Fortgeschrittene befahren. Der Einstieg ist von unterschiedlichen Höhen möglich. Die benötigte mit Lehm versetzte Erde stammt aus dem Aushub von Bauvorhaben städtischer Liegenschaften. Das Bauvorhaben ist noch nicht ganz beendet, der Pumptrack soll noch optimiert werden. Mit noch mehr Erde sollen die Steilkurven erweitert werden.

Bewegung gehört zum Konzept des Bau-Hofs

Kinder und Jugendliche nutzen die Strecke bereits mit großer Begeisterung. „Sie brauchen Bewegung. Das gehört auch zum Konzept des Bau-Hofs“, betont Marchthaler. Gerade während der Pandemie wollen das Kinder- und Jugendzentrum und die Stadt Wunstorf Bewegungsanreize an der frischen Luft schaffen, bei denen das Abstandhalten möglich ist.

Hinter dem Spielplatz in der Reiterkuhle will die Stadt noch einen BMX-Parcours ausweisen. Quelle: Sven Sokoll

Weiterer Track in Wunstorf geplant

Doch mit dem Parcours am Bau-Hof will die Stadt es nicht bewenden lassen. Der Verwaltungsausschuss hat am Montag außerdem beschlossen, einen Teil der Reiterkuhle an der Erich-Kästner-Straße als BMX-Strecke auszuweisen. „Der Spielplatz soll dort bleiben, doch dahinter gibt es noch einen geeigneten Bereich“, sagt Bürgermeister Rolf-Axel Eberhardt.

Hier sollen Jugendliche künftig durch das Waldstück in der Reiterkuhle fahren können. Quelle: Sven Sokoll

Eberhardt verteidigt noch einmal, dass die Stadt die wilde Piste in Blumenau entfernt hat. „Wenn wir das geduldet hätten, wären wir bei Unfällen in der Haftung gewesen“, sagt er. Auch der Spielplatz an der Emanuel-Grund-Straße war als Standort für eine offizielle Piste im Gespräch. Doch dort wollte die Stadt lieber Platzreserven lassen, um die Skatenanlage erweitern zu können.

