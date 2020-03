Jubiläum: Bau-Hof Wunstorf blickt auf 25-jähriges Bestehen zurück

Wunstorf

Das Kinder- und Jugendzentrum Der Bau-Hof an der Maxstraße feiert in diesem Jahr sein 25-jähriges Bestehen. Derzeit ist die Einrichtung wegen der Corona-Pandemie geschlossen. Das gibt dem Team etwas Zeit zum Durchschnaufen und zum Erinnern. Die Diplom-Sozialpädagogin Dani Marchthaler, Leiterin der Einrichtung, ist von Beginn an dabei.

„So etwas wie jetzt hat es in 25 Jahren nicht gegeben“, sagt Marchthaler. Bis jetzt waren die Türen nur für ein paar Wochen in den Sommerferien geschlossen und um Weihnachten. Heute ist zwar noch Betrieb auf dem Gelände. Die Tiere müssen ja versorgt werden. Aber das Publikum bleibt draußen. Es bleibe Zeit, Liegengebliebenes abzuarbeiten, erzählt Marchthaler. Sie nimmt die Situation gelassen. „Seit 25 Jahren ist Der Bau-Hof in Bewegung, verändert sich und stellt sich auf immer neue Herausforderungen ein“, sagt Marchthaler. Insofern sei Corona da nichts Neues.

Einzigartige Jugendeinrichtung in Niedersachsen

Bau-Hof heißt die Einrichtung, weil die Stadt an dieser Stelle viele Jahre ihren Baubetriebshof hatte. Dank vieler Ideen und helfender Hände hat sich aus dem Betriebsgrundstück eine „einzigartige Jugendeinrichtung in Niedersachsen“ entwickelt, sagt Marchthaler und erzählt: „Als ich 1993 zum ersten Mal auf dem Gelände stand, sprudelten in meinem Kopf viele Ideen, wie wir das Gelände für Kinder und Jugendliche nutzen können.“

Viel Überzeugungsarbeit nötig

Kinder- und Jugendarbeit unter freier Trägerschaft? Das war Mitte der Neunzigerjahre eine Chance für Wunstorf, aber kein Selbstläufer. Dazu musste sich 1994 der Bau-Hof-Verein als Träger gründen und ein Konzept entwickeln. Die Mitglieder mussten reichlich Überzeugungsarbeit leisten. „Der Glaube an die Fähigkeiten eines freien Trägers, der aus Bürgerinnen und Bürgern bestand, war anfänglich nur gering“, berichtet Marchthaler. Es sei wohl zum großen Teil der Hartnäckigkeit und Überzeugungskraft des damaligen Vorsitzenden Hajo Arnds zu verdanken, dass der Rat sich schließlich doch für den Verein entschied. Am 1. Juni 1995 durfte der Verein offiziell die Trägerschaft übernehmen.

Geld der Stadt reicht für Bau nicht aus

Die Bedingungen waren wenig vielversprechend: Brachgelände, Garagentore statt Türen, alte Sanitäranlagen und ein Gelände voller Bauschutt. Doch mit zahlreichen Helfern entstanden bereits bis November 1995 provisorische Räumlichkeiten sowie ein kleiner Jugendtreff mit Theke. 64 Jugendliche stellten am 15. Februar 1996 im Sozialausschuss ihre Pläne vor. „Die Jugendlichen saßen zu Füßen der Politiker, die Sitzungsmöbel in der Abtei war U-förmig aufgebaut. Ein Bild, das in Erinnerung bleibt“, sagt Marchthaler. Für Abriss und Neubau bewilligte die Politik 750.000 Mark. Die Kosten allein dafür beliefen sich am Ende auf eine Million Euro. 65 Prozent der gesamten Aufbausumme sei von Unterstützern gekommen oder als eigene Leistung der Mitglieder.

Spielparadies auf 20.000 Quadratmetern

Am 8. September 1996 war Grundsteinlegung. Am 14. Februar 1997 wurde ein selbstgemachter Richtkranz in die Höhe gezogen. Aktionstage und internationale Camps füllten die Einrichtung mit Leben. Ein Tierbereich mit Pony, Pferden und Kleintieren wurde geschaffen. Dieser wird bis heute ausschließlich über Spenden und Fördergeld finanziert. Es entstand eine Kletter- und Bewegungshalle. Als der Verein nach dem Umzug des Lebenshilfe-Kindergartens 2006 deren Grundstück übernehmen konnte, folgten unter anderem Seilgarten, die Hüttenbausektion und der Kreativbereich, Garten, Fahrradwerkstatt und eine große Küche. Das gesamte Gelände beläuft sich auf 20.000 Quadratmeter.

Jugendliche bestimmen über Zukunft

Ziemlich früh hat sich die Einrichtung das Thema Inklusion auf die Fahnen geschrieben. Davon zeugt seit 2003 eine Zusammenarbeit mit der Paul-Moor-Schule. Aber auch andere Schulen nutzen die Präventionsangebote des Bau-Hofs. Zur Integration trägt der Verein seit 2016 mit Feriensprachwochen bei. Wert legt er auch auf die Mitbestimmung. 2008 etablierte sich als erstes Jugendgremien der Jugendrat, heute das Jugendnetzwerk. Zusammen mit dem Jugendlichen- und Jungen-Erwachsenen-Beirat gestalten beide Gremien die Zukunft der Einrichtung mit.

Teentime ist beliebt

Das pädagogische Konzept hat sich immer weiter entwickelt. Wichtige neue Bausteine seien Medienpädagogik, regelmäßige Angebote zur gesunden Ernährung und Nachhaltigkeit. Großer Beliebtheit erfreut sich die Teentime für Kinder und Jugendliche zwischen zehn und 18 Jahren, an der wöchentlich rund 40 Besucher teilnehmen, berichtet die Diplom-Sozialpädagogin.

Projekte nur durch Spenden möglich

Besonders zwei Partner unterstützen neben der Stadt die Einrichtung. „Ohne den Lions Club Steinhuder Meer und die Bürgerstiftung Hannover wären viele Projekt und Baumaßnahmen in den vergangenen 25 Jahren nicht realisiert worden“, sagt Marchthaler

Die Party ist verschoben 25 Jahre Kinder- und Jugendzentrum Der Bau-Hof: Am Sonntag, 17. Mai, sollte dieses Jubiläum groß gefeiert werden. Die Leitung verschiebt die Veranstaltung aufgrund der Corona-Krise auf Sonntag, 20. September. Am Weltkindertag lädt die Einrichtung zwischen 14 und 17 Uhr zu einem großen Familienfest mit vielen Mitmachaktionen, Leckereien und einem Showprogramm ein. Die für Anfang April geplante Musicalwoche wird ebenfalls verschoben. Als neuer Termin für das Programm aus Theater und Musik steht die erste Herbstferienwoche, 12. bis 17. Oktober, fest. Das Kinder- und Jugendzentrum bleibt vorerst bis Sonnabend, 18. April, geschlossen. Daher entfällt auch das Osterferienprogramm aus. Die Einrichtung bleibt aber werktags, 9 bis 13 Uhr, telefonisch unter (05031) 740 76 oder per Mail an kontakt@derbau-hof.de erreichbar.

