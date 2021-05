Wunstorf

Der Wunstorfer Sänger Walter Kuhlmann hat neue Musik veröffentlicht. „Bitte lass mich“ und „Bis das letzte Lied erklingt“ sind jetzt im Musikportal Spotify unter seinem Bandnamen Kuhlmann zu finden. Zu „Bis das letzte Lied erklingt“ hat er außerdem zeitgleich ein Video auf Youtube veröffentlicht.

Kuhlmann verortet sich musikalisch mit der komplexen Bezeichnung „Neue Deutsche Härte meets Alternative Industrial Rock“. Prägend sind dabei seine tiefe Stimme und die harten, einfachen Rhythmen. In seinen Texten und vor allem auch in den Videos zeigt er, dass er nicht nur andere durch den Kakao zieht, sondern am liebsten sich selbst. Er verarbeitet nicht nur aktuelle Themen, sondern auch Emotionen wie Liebe, Leid, Trennung und Angst.

Bei seinem Projekt unter dem Nahmen Kuhlmann arbeitet er mit Detlef Reinert, Marcus „Marci“ Berger, Kulle Peters und Peter Dombek zusammen. Als Gäste sind in diesem Jahr außerdem Tom Farmer, Stefan Nagel, Jens Prüßner und Kevin Stüber dabei, alle an der Gitarre.

Von Sven Sokoll