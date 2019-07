Wunstorf

Bauhausen, das ist eine Woche lang ein neuer Stadtteil von Wunstorf. Und ein sehr kreativer: 111 Kinder haben sich zusammengefunden, um auf dem Gelände des Kinder- und Jugendzentrums Bau-Hof eine eigene Stadt aufleben zu lassen – Bauhausen eben. Am Freitag ist die Öffentlichkeit von 13 bis 15 Uhr zu einem Hoffest eingeladen. Dann präsentieren die Bauhausener, was ihre kleine Stadt alles kann. Die Ferienaktion des Jugendzentrums läuft unter dem Motto „Vielfalt erleben“ und integriert auch 23 Kinder mit Fluchterfahrung.

Dorfspiel Bauhausen gibt Einblicke in Arbeitswelt

Die Idee zu dem Dorfspiel entstand aus den alltäglichen Beobachtungen der Pädagogen. „Uns ist aufgefallen, dass die Kinder ganz oft von alleine in den Grünstreifen des Geländes einen Hotel- oder Malerbetrieb nachspielen“, berichtet Sozialpädagogin Dani Marchthaler. „Dann haben wir uns überlegt, die Spielidee der Kinder aufzugreifen und ein eigenes Dorf mit all seinen Institutionen nachzubilden.“

Viele Jobangebote im Bürgerbüro

In der fiktiven Stadt gibt es 17 Betriebe, ein Bürgerbüro, ein eigenes Radio, eine Tageszeitung und viele Tiere. 18 große Bürger, die wie betreuenden Erwachsenen genannt werden, leiten das Geschehen an. In Bauhausen gibt es sogar ein Bürgermeisterteam, bestehend aus Felix Kolpatzik (9) und Josefine Schreiber (12). Ihr Pressesprecher Jonte Lassmann (10) erklärt das Prinzip des ortsansässigen Bürgerbüros: „Hier in der Zentrale können sich die Bürger von Bauhausen offene Jobangebote angucken. Wenn jemand keine Lust mehr hat, in seinem alten Beruf zu arbeiten, kann er sich hier an unserem Aushang einen neuen aussuchen.“

Josefine Schreiber aus dem Bürgermeisterteam zeigt die in der stadteigenen Siebdruckerei entstandenen T-Shirts. Quelle: Marleen Gaida

Bauis sind die eigene Währung

Und auch der Bankschalter ist in dem zentralem Verschlag untergebracht. Hier bekommen die Teilnehmer des Dorfspiels morgens einen Baui-Taler, die Währung der Kleinstadt. Dafür bekommen sie im Restaurant ein warmes Mittagessen serviert. Als Lohn für ihre Arbeit in den Werkstätten bekommen die Kinder einen weiteren Baui. Machtahler erklärt: „Die Kinder bekommen so ein Gespür für den Umgang mit Geld und dafür, dass man sich Nahrung im Supermarkt erst erarbeiten muss.“

Auch ein Restaurant gibt es in Bauhausen: Ben Volkmann (links) und Lara-Marie Böhme sind an diesem Tag im Service-Team beschäftigt. Quelle: Marleen Gaida

Dass die Arbeit in einem Restaurant auch anstrengend sein kann, das ist Ben Volkmann (8) jetzt klar geworden. Er ist am Mittwochmittag für das Serviceteam eingeteilt und bringt Limonade und Spaghetti mit Tomatensauce zu den hungrigen Bauhausenern an die Tische. „Es läuft gut, ich bin zufrieden“, sagt er. „Das Restaurant ist richtig gut gefüllt, das freut mich.“

Wer sich in Bauhausen verliebt, der kann seine Zuneigung entweder mit einer selbst geschriebenen Postkarte ausdrücken, oder er schmiedet zwei Herzen aus Eisen. In der dorfeigenen Schmiede- und Holzwerkstatt bringt Pädagoge Lutz Bornemann den Kindern das Schmiedehandwerk bei. „Aus großen Eisennägeln fertigen wir hier Schlüsselanhänger oder aber Herzen – für diejenigen, die sich in Bauhausen liebgewonnen haben.“

Das Dorffest in Bauhausen läuft am Freitag, 26. Juli, von 13 bis 15 Uhr, an der Maxstraße 45. Gäste sind herzlich willkommen.

Von Marleen Gaida