Der Friedhofsausschuss der Kirchengemeinde Großenheidorn hat den Friedhof konsequent weiterentwickelt und für einige Neuerungen gesorgt. So sind im Nordosten des rund 10.000 Quadratmeter großen Geländes zwei neue Beete für Urnengräber entstanden – sogenannte Baumgräber. Diese sind kreisförmig angelegt und mit hellen Natursteinen eingefasst. Auf dem Rindenmulch können kleinere Grabsteine und Grabschmuck abgelegt werden. „Wir verfügen über acht Gräber im inneren Ring und 14 im äußeren Ring, um jeweils 45 Grad versetzt“, sagte Manfred Wenzel vom Friedhofsausschuss.

Das macht bei den beiden neuen Grabfeldern somit insgesamt 44. Bislang hält sich das Verhältnis von Sarg- und Urnenbestattungen in etwa die Waage. „Doch die Tendenz geht zu mehr Urnenbestattungen“, sagte Sprecherin Imke Hahlbrock. Das neue Angebot hat überwiegend praktische Gründe. Die Baumgräber sind pflegeleicht und es steht bei Mäharbeiten nichts im Weg, was weggeräumt werden muss. Ein Beispiel: „Eine Frau wollte unbedingt in Großenheidorn bestattet werden, weil sie hier zur Schule gegangen ist. Die Kinder sind jedoch von Berlin über das Rheinland bis nach Brasilien verstreut“, berichtet Wenzel.

Nachdem Bürger den Wunsch nach dieser Form der Bestattung geäußert haben, ist der Friedhofsausschuss der Gemeinde im vorigen Jahr tätig geworden. „Wir haben uns daraufhin in der Gegend umgeschaut und uns informiert, was machbar ist“, sagte Wenzel. In Bergkirchen sind die Mitglieder dann fündig geworden und haben sich für die kreisrunde Form der Urnenbestattungen entschieden. Im Februar dieses Jahres haben die Arbeiten für die Baumgräber begonnen. Die Planung und Realisierung dauerte rund eineinhalb Jahre.

Auf dem Friedhof gibt es auch weiterhin Urnenrasengräber mit Platten. „Doch diese sind auch pflegeintensiv, weil das Regenwasser nicht richtig abfließen kann“, sagte Wenzel. Der Ausschuss plant weiter für die Zukunft. So besteht an anderer Stelle noch die Möglichkeit, weitere Baumgräber anzulegen. „Der Baumbestand macht unseren naturnahen Friedhof aus“, betonte Hahlbrock. So stehen auf dem Gelände 47 Bäume. Neben den Urnenbestattungen geht ein weitere Trend zu den sogenannten Minigräbern. Sie bestehen aus einem Stein und einer kleinen Einfassung, in die Blumen oder anderer Grabschmuck eingesetzt werden kann. „Dabei handelt es sich um klassische Gräber, die verkleinert sind, mit einem Beet davor“, erläutert Wenzel.

Die Kosten für eine Urnenbestattung im neuen Grabfeld betragen nach Angaben der Ausschussmitglieder 1200 Euro. Dazu kommen die Kosten für Stein, Beisetzung und Nutzung der Kapelle. Diese wurde 1952 erbaut und 1989 erweitert. Wegen der Corona-Pandemie sind dort maximal 30 Personen zugelassen. In dieser Zeit nutzt die Gemeinde das Gebäude auch für Gottesdienste, weil in der kleinen St.-Thomas-Kirche nur zehn Personen erlaubt wären. „Wir haben aber auch die Möglichkeit, Trauerfeiern und Gottesdienste per Lautsprecher nach draußen zu übertragen“, sagte Hahlbrock.

Es sei den Besuchern lieber, einen Gottesdienst mit Maske und den weiteren Hygienevorschriften in der Kapelle zu feiern als gar nicht. Auch der im Jahre 1905 eröffnete Friedhof habe sich in Zeiten der Pandemie als ein Ort der Begegnung erwiesen – auch für jüngere Generationen. Dort finden zwischen 40 und 50 Bestattungen pro Jahr statt. „Wir verfügen über 1500 Grabstellen, davon sind 500 Doppelgräber. 149 sind derzeit nicht belegt“, erläutert Wenzel.

Die Kirchengemeinde hat in den vergangenen Jahren erheblich in den Friedhof investiert. So sind die Bäume beschnitten worden, um Totholz daraus zu entfernen. Außerdem hat sie an der Ostseite die Hecke durch einen Zaun ersetzt und Tonnen für Grünabfall aufgestellt. Die alten, verwitterten Bänke sollen nach und nach durch neue ersetzt und der Hauptweg zur Kapelle neu gepflastert werden. „Wir müssen zusehen, kostendeckend zu arbeiten“, sagte Wenzel. Daher soll es wie in den vergangenen Jahren auch im Herbst wieder eine Laubsammel-Aktion mit Freiwilligen geben.

