Wunstorf

Bei einem Unfall auf dem unbeschrankten Bahnübergang Am Hohen Holz ist am Freitag gegen 17.40 Uhr ein Audi A4 Avant mit einem Salzwasserzug von K+S zusammengestoßen. Der 58-jährige Autofahrer erlitt dabei schwere Verletzungen. Die von links kommende Lok deformierte den Wagen so stark, dass der Fahrer zunächst eingeklemmt war. Die Ortsfeuerwehr Wunstorf rückte aus, um ihn zu befreien, und brauchte dafür fast eine Stunde.

Im Audi an Bord waren noch zwei Hunde, die die Polizei zunächst in Obhut genommen hat. Die Feuerwehr war mit 33 Einsatzkräften vor Ort und sicherte die Unfallstelle. Am Auto entstand Totalschaden. „Es sieht so aus, als ob der Zug fahrtüchtig geblieben ist“, sagte Feuerwehrsprecher Marvin Nowak.

Der Zug erwischte das Auto auf der linken Seite. Quelle: Florian Hake

Auf der Strecke der Osthannoverschen Eisenbahnen sind in den vergangenen Monaten viele Übergange umgebaut worden, bevor K+S im Sommer mit den regelmäßigen Salzwassertransorten zum Bokeloher Werk Sigmundshall begonnen hat. Der Unfallort ist aber noch unverändert. Dieser Bereich soll erst dann umgebaut werden, wenn die Straße Am Hohen Holz Teil der Bundesstraße 442 wird, die künftig nördlich des Übergangs in die Nordumgehung münden wird.

Da es sich um ein reines Industriegleis handelt, war der normale Personenzugverkehr von dem Unfall nicht betroffen.

Von Sven Sokoll und Florian Hake