Stadtwette und mehr: So wird das Schützenfest in Wunstorf

Das Festzelt soll beim städtischen Schützenfest aus allen Nähten platzen. Dafür möchte der Arbeitskreis Schützenfest mit einem attraktiven Programm sorgen. Erstmals gibt es eine Stadtwette: „Die Stadt Wunstorf wettet, dass die Bürgerkompanien es nicht schaffen, um 22 Uhr mindestens 300 Bürgerinnen und Bürger aus Wunstorf und den Ortsteilen mit Zylinder im Festzelt zu versammeln“, heißt es auf dem Veranstaltungsplakat. Dabei müsse es kein klassischer schwarzer Zylinder sein, sagt der Arbeitskreisvorsitzende Thomas Silbermann. Material und Farbe sind nicht vorgeschrieben. Sollte die Stadt ihre Wette verlieren, winken Freibier und Prosecco.

Bürgerparty mit DJ und Brassband

Für Zylinderträger gibt es zudem freien Eintritt zur Bürgerparty. Die junge Partybrassband „Blaska“ will die Zeltbesucher am Freitag, 5. Juni, zum Toben bringen. Wer dabei nur an Polka, Marsch und Walzer denkt, liegt falsch. Das Repertoire der 16-köpfigen Gruppe reicht von Gassenhauern, Schlagerhymnen und aktuellen Hits bis zu Rockklassikern. DJ Ruven Rintelmann trägt ebenfalls zu einem gelungenen Partyabend bei. Los geht es um 20 Uhr. Karten kosten drei Euro.

Kinderumzug startet um 14.30 Uhr

Am Sonnabend, 6. Juni, startet die Party mit der Band Royal Flash um 19.30 Uhr. Auch DJ Ruven Rintelmann ist wieder mit dabei. Die sechs Musiker von Royal Flash kommen aus Osnabrück und Köln. Sie bieten eine bunte Mischung an Liedern. Der Eintritt beträgt 6 Euro. „Das wird eine richtig tolle Sache, gute Bands, guter DJ“, freut sich Silbermann auf eine dreitägige Sause. Einziger Wermutstropfen: Für das hochkarätige Programm muss auch Eintritt genommen werden. Die Eintrittsbänder sind bei den Kompanien sowie ab Ostern auch im Archiv der Stadt erhältlich. Zum Schützenfest vom 5. bis 7. Juni gehören selbstverständlich auch wieder Kinderumzug, Kommers, Ausmarsch, Festumzug und Bürgerfrühstück. Die Kinder starten in diesem Jahr bereits um 14.30 Uhr vom Rathaus aus.

