Wunstorf

Der Anbau an das Hölty-Gymnasium kann beginnen. Der Verwaltungsausschuss hat am Montag den Auftrag an die Rohbaufirma erteilt. „Die Planung steht ja, jetzt soll es in Kürze losgehen“, sagte Bürgermeister Carsten Piellusch (SPD). Auch die Verkehrsführung während der Bauarbeiten sei bereits besprochen worden.

So soll der Anbau an das Hölty-Gymnasium aussehen. Quelle: Stadt Wunstorf

Dem Hölty-Gymnasium fehlt bisher genug Platz für alle Schülerinnen und Schüler in der Hauptstelle, deshalb ist die Schule auf eine Außenstelle am Luther Weg angewiesen. Der Anbau an den C-Turm für 5,5 Millionen Euro soll einen zusätzlichen Platz bringen, der 16 Unterrichtsräumen entspricht. Der Zuschnitt wird sich aber auch an anderen Stellen ändern, weil 14 kleinere Räume über die Gebäudeteile B und C verteilt werden sollen. Sie sind für Gruppenarbeit gedacht. Östlich des Anbaus werden noch neue Außenanlagen entstehen.

Von Sven Sokoll