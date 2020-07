Die schon für Anfang Juni angekündigten Sanierungsarbeiten an der Wunstorfer Hochstraße im Verlauf der B 441 beginnen nun nächste Woche, nachdem die Firma noch einen anderen Auftrag zum Ende bringen musste. Die Brücke muss stabiler werden, bevor die Stadt sie dann übernimmt.

