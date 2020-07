Mit seinem Rummel auf dem Scheunenplatz in Steinhude macht sich Gastronom Peter Hoedt nicht viele Freunde im Ort. Einzelne Anlieger sehen sich gar in ihrer Existenz bedroht. Hoedt hingegen sieht sich als Vorkämpfer des Orts – kündigt überdies seine Kandidatur als Bürgermeister für Wunstorf an.