Wunstorf

200 Tüten mit Lebensmitteln hat Anja Piegsa für die Kunden der Wunstorfer Tafel gespendet. Darin enthalten sind Grundnahrungsmittel wie Reis und Nudeln sowie Backzutaten und ein Rezept zum Kekse backen. „Die Tasche kann auch als Einkaufsbeutel genutzt werden“, sagte Sandra Winkler von der Firma Piegsa Straßenbau. Sie und ihre Kollegin Bettina Kretschmann haben die Tüten gepackt. Das Unternehmen hatte auf Kundengeschenke zu Weihnachten verzichtet und dafür lieber aus Verbundenheit zur Tafel gespendet.

550 Kunden bedient die Tafel jede Woche

„Ich bin sprachlos und überwältigt“, sagte Frank Löffler, Geschäftsführer der Tafel. Jeweils 60 Tüten werden an den nächsten drei Ausgabetagen an die Kunden ausgegeben, der Rest geht an die Lieferkunden. Rund 550 bedürftige Gäste versorgen sich pro Woche bei der Tafel. Diese schließt von Sonnabend, 21. Dezember, bis Sonntag, 5. Januar. Am Freitag, 20. Dezember, gibt es noch ein Weihnachtsessen für 120 Bedürftige in den Strandterrassen. „Unsere Kunden sind sehr dankbar und kommen ohne Erwartungshaltung“, sagte Löffler.

Von Anke Lütjens