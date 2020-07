Luthe

Der europäische Flusskrebs fühlt sich in der Luther Tongrube wohl. Vor zwei Jahren hatten Mitglieder des Angelsportvereins (ASV) Luthe insgesamt 350 vom Aussterben bedrohte europäische Flusskrebse in ihrem Vereinsgewässer ausgesetzt. Jetzt konnten sie sich vom Erfolg des Artenschutzprojektes überzeugen. An zwei Terminen hatten die Angler über Nacht 40 Flusskrebsreusen ausgelegt. Rund 50 Tiere gingen ins Netz. „Wir haben die Reusen morgens ganz früh wieder rausgeholt, um 6.30 Uhr, damit sie nicht gestohlen werden“, sagt der Vorsitzende des ASV Luthe Jan Schiffers auf Nachfrage.

Der Vorsitzende des Angelsportverein Luthe Jan Schiffers (links) und Matthias Emmrich vom Anglerverband Niedersachsen holen die Reusen ein. Quelle: privat

Ausgesetzte Edelkrebse vermehren sich

„Wir haben nicht nur große adulte Tiere gefangen, sondern auch einsömmrige Jungkrebse. Es findet in unserem Gewässer also bereits eine selbstständige Reproduktion des Flusskrebses statt“, freut sich Schiffers. In den ausgelegten Kalksandsteinen habe er zudem weitere kleine Krebse gesehen. Diese seien jedoch nicht herausgeholt worden. Den Anglern ging es nicht darum, die Anzahl der Tiere zu zählen. Sie wollten vielmehr den Nachweis, dass sie sich erfolgreich vermehrt haben. Die Naturschützer haben die Krebse markiert, vermessen und ihr Geschlecht bestimmt. Beim Projekt unterstützten Matthias Emmrich, Fischereibiologe beim Anglerverband Niedersachsen, und Oliver Hauck, Biologe beim Alfred-Wegener-Institut, die Luther.

Tonkuhle ist einziges geeignetes Vereinsgewässer

Vor dem Start des Artenschutzprojekts wurde das Gewässer zunächst längere Zeit auf seine Eignung getestet. Denn dort durften sich nicht die sich stark ausbreitenden amerikanischen Flusskrebse heimisch fühlen. Sie übertragen die für andere Arten innerhalb weniger Stunden tödliche Krebspest. „Die Tonkuhle ist das einzige für den Edelkrebs geeignete Gewässer der Luther Angler“, erläutert Schiffers. In sämtlichen Fließgewässern sowie allen Stillgewässern im Hochwassergebiet von Leine und Aue lebten bereits amerikanische Flusskrebsarten wie Kamberkrebs und Signalkrebs.

„Diese Gewässer sind für unseren Edelkrebs für immer verloren, eine Wiederansiedlung ist unmöglich. Zum Erhalt dieser faszinierenden Tiere sind abgelegene Gewässer, die nicht in unmittelbarer Nähe zu Fließgewässern liegen, daher die letzten Rückzugsgebiete für diese Art“, fügt Schiffers hinzu. Früher sei der europäische Flusskrebs in nahezu allen Still- und Fließgewässern Deutschlands heimisch gewesen. Doch Gewässerverschmutzung und die amerikanischen Flusskrebsarten zerstörten deren Lebensraum. „Der Edelkrebs ist heutzutage akut vom Aussterben bedroht und wird in der Roten Liste geführt“, erläutert der Vereinsvorsitzende.

Das Artenschutzprojekt des Angelsportvereins Luthe ist geglückt. Angler fingen bei einer Kontrolle auch Nachwuchs des europäischen Flusskrebses. Vor zwei Jahren hatten sie 350 Tiere ausgesetzt.

Angler nehmen regelmäßig Wasserproben

Im Herbst 2018 haben Vereinsmitglieder die Edelkrebse mit Unterstützung des Fischereibiologen Matthias Emmrich ausgesetzt. Der Anglerverband Niedersachsen ist Kooperationspartner des Artenschutzprojektes. Im Anschluss folgten regelmäßige Wasseruntersuchungen. Der ASV Luthe besteht seit 1969 und zählt nach Angaben des Vereinsvorsitzenden derzeit rund 140 Mitglieder.

Von Rita Nandy