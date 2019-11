Zur Rushhour fahren hunderte Transporter das neue Amazon-Verteilzentrum in Luthe an. Zum Verkehrskollaps kommt es trotzdem nicht. Der Onlinehändler bemüht sich sichtbar.

Amazon in Luthe: Ordner weisen Lieferfahrer in die Schranken

Wunstorf - Amazon in Luthe: Ordner weisen Lieferfahrer in die Schranken