Wunstorf

Nahe der Innenstadt haben zwei Rehe am Sonnabend einen Unfall ausgelöst. Sie liefen gegen 12.40 Uhr in Höhe des Medicums über die Straße Am Stadtgraben. Eines der beiden Tiere stieß gegen ein Auto, das dort bei roter Ampel stand. An dem Opel entstand ein Schaden von rund 500 Euro, das Reh konnte mit seinem Artgenossen offensichtlich unverletzt weiter in Richtung Auedamm laufen.

Auffahrunfall auf der Hagenburger Straße

Ein Auffahrunfall ereignete sich dann gegen 14.55 Uhr auf der Hagenburger Straße. In Höhe der Hausnummer 2 passte ein 26-jähriger Wunstorfer nicht auf und fuhr mit seinem VW auf den stehenden Skoda einer 31-Jährigen, ebenfalls aus Wunstorf. Die 23-jährige Beifahrerin im Skoda wurde leicht verletzt, an den Autos entstand ein Schaden von 1500 Euro.

Bei einer Kontrolle bereits am Freitagabend um 22.35 Uhr haben die Beamten eine 61-jährige Wunstorferin erwischt, die mit dem Fahrrad betrunken durch die Innenstadt fuhr. Die Polizei leitete ein Strafverfahren ein.

Von Sven Sokoll