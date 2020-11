Wunstorf

Die Infektion einer Mitarbeiterin im Haus am Bürgerpark mit dem Coronavirus hat sich durch den regulären Test bestätigt. Das hat der Pressesprecher der Diakonischen Altenhilfe Leine-Mittelweser, Gunnar Schulz-Achelis, mitgeteilt. Zwei weitere Mitarbeiterinnen, die in einer Teambesprechung neben der Frau gesessen haben, mussten sich ebenfalls dem sogenannten PCR-Test unterziehen. Dieser ist aber negativ ausgefallen. Nach Rücksprache mit dem Gesundheitsamt will die Einrichtung ab Montag, 23. November, wieder Besucher in das Haus lassen.

Die erkrankte Mitarbeiterin hatte am vorigen Freitag über Symptome geklagt. Sie hatte zuletzt keinen Kontakt zu Bewohnern gehabt. Einrichtungsleiter Marcel Graf hatte auch bei allen anderen Mitarbeitern Schnelltests veranlasst, denen sie sich eine Woche lange jeweils vor ihrem Dienstbeginn unterziehen sollte. Sie fielen aber alle negativ aus.

Lesen Sie auch

Von Anke Lütjens und Sven Sokoll