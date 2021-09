Die Stadtentwässerung Wunstorf will ihr Schmutzwasserpumpwerk an der Kanalstraße in Kolenfeld erneuern. Da derzeit noch Regenwasser aus veralteten Hausanschlüssen im Ort dorthin fließt, soll die Leistung später angepasst werden. Viele Grundstückseigentümer müssen ihre Hausanschlüsse erneuern.