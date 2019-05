Nachrichten Wunstorf - Das Butteramt trifft sich zum Grillen auf dem Schützenplatz Zum Flohmarkt mit Grillen lädt die AG Zukunft Bokelohs für Sonntag, 5. Mai, ein. Von 11 bis 15 Uhr können Besucher an den Ständen auf dem Schützenplatz stöbern sowie Nachbarn und Bekannte treffen

Ein beliebter Treffpunkt: Am Sonntag, 5. Mai, wird auf dem Schützenplatz in Bokeloh gegrillt. Flohmarkthändler bieten ihre Waren an. Quelle: privat