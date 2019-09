Bokeloh

Die Arbeitsgruppe Zukunft Bokelohs will nach der erfolgreichen Initiative für einen Dorfladen jetzt auch an anderen Themen weiterarbeiten. So sollen die Teilnehmer bei der Versammlung am Freitag, 20. September, auch über Wohnen im Alter sprechen. Es war ebenso wie die Versorgungssituation im Ort schon Gegenstand einer Umfrage.

Nach einem Rückblick soll auch diskutiert werden, ob die bisher eher lose Gruppe sich mit einem Vorstand oder einem Sprecherrat festere Strukturen geben soll. Da als Ort der Sitzung ab 19.30 Uhr das katholische Pfarrheim, Mesmeroder Straße 6, gewählt worden ist, wird Pfarrer Andreas Körner mit einer kurzen Vorstellung beginnen. Auch Interessierte aus den anderen Dörfern des Butteramtes sind zu der Versammlung willkommen.

Von Sven Sokoll