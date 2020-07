Wunstorf/Paris

Eine besondere Ehre ist dem Lufttransportgeschwader (LTG) 62 aus Wunstorf beim französischen Nationalfeiertag am 14. Juli zuteil geworden: Ein Airbus A400M aus seiner Flotte durfte mit Julian Kirchmann, Benjamin Peters und Markus Berghorn als Besatzung am Dienstag an der Militärparade in Paris als Botschafter Deutschlands teilnehmen. Damit wollten die Franzosen auch dafür danken, dass das LTG 62 während der Corona-Krise geholfen hatte, an Covid-19 erkrankte Franzosen in ein deutsches Krankenhaus auszufliegen.

Benjamin Peters (von links), Markus Berghorn und Julian Kirchmann steuern den deutschen A400M bei der Flugparade über Paris. Quelle: Melanie Dittmann (Luftwaffe)

Bereits am 9. Juli hatte die Besatzung an einer Generalprobe über Paris teilgenommen. „Wir haben ein Zeitfenster von maximal drei Sekunden Toleranz, in dem wir über die Avenue des Champs-Élysées fliegen müssen“, beschrieb Kommandant Julian Kirchmann die Herausforderung beim dicht getakteten Überflug von 52 Flugzeugen und 18 Hubschraubern. Auch wenn kurz vorher noch Wolken aufzogen, klappte alles gut. Auf die Feierlichkeiten am Boden hatten die Organisatoren dieses Mal wegen der Corona-Pandemie verzichtet.

Alpha-Jets der Kunstflugstaffel der französischen Luftwaffe fliegen über dem Louvre bei der Luftschau, an der auch die Wunstorfer teilnehmen. Quelle: Gao Jing/XinHua/dpa

Von Sven Sokoll