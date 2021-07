Wunstorf

In den ehemaligen Euronics-Markt an der Hagenburger Straße ist neues Leben eingekehrt. Die Unternehmerfamilie Satilmis eröffnet am Sonnabend, 31. Juli, um 10 Uhr ihr A2 Möbel- und Küchenstudio. Vater Bayram und seine Söhne Gökhan und Erkan betreiben bereits seit 2016 in Altwarmbüchen ein Möbel- und Küchenstudio. Wunstorf wird jetzt zum Hauptsitz mit Lager und Logistik.

Unternehmer freuen sich auf den Standort Wunstorf

„Auf Wunstorf sind wir aufmerksam geworden, weil viele Kunden aus Wunstorf und Umgebung zu uns nach Altwarmbüchen gekommen sind“, sagt Geschäftsführer und Küchenfachberater Gökhan Satilmis. Er, sein Bruder und sein Vater freuen sich schon auf Wunstorf. „Wir haben schon viele positive Signale erhalten. Während der Sanierung standen bereits Kunden vor der Tür und haben gefragt, wann es denn endlich losgeht“, erzählt Bayram Satilmis. Sie hätten lange recherchiert und gesucht, um einen geeigneten Standort zu finden.

Fläche hat 800 Quadratmeter

Im Februar hat die Familie den ehemaligen Elektronikmarkt übernommen und seitdem saniert und umgebaut. „Das hat viel Zeit und Nerven gekostet“, sagt der Seniorchef. Bis zum Eröffnungstag werden die Satilmis und ihre Monteure noch reichlich zu tun haben. Auf einer Fläche von rund 800 Quadratmetern präsentiert das Unternehmen Musterküchen und Konzepte für Ess- und Wohnzimmer. Darunter sind Massivholztische aus eigener Produktion.

Zur Galerie Wunstorf hat wieder einen Küchen- und Möbelmarkt. Sechs Jahre lang stand der ehemalige Euronics-Markt an der Hagenburger Straße leer, jetzt bietet die Familie Satilmis dort Küchen und Möbel an.

„Demnächst wollen wir unser Portfolio um Badmöbel erweitern“, sagt Gökhan Satilmis. Die Firma plant auch Küchen für öffentliche Einrichtungen. Das Unternehmen beschäftigt im Moment acht Mitarbeiter, sucht aber noch Monteure und Fachberater. Öffnungszeiten sind wochentags von 10 bis 18, sonnabends von 10 bis 16 Uhr.

Von Anke Lütjens