Wunstorf

Bei einem Unfall in der Kernstadt ist eine 79-jährige Radfahrerin aus Wunstorf am Sonnabend leicht verletzt worden. Eine 41-jährige Wunstorferin wollte gegen 16.45 Uhr mit ihrem Opel von der Straße Am Hasenpfahl in die Barnestraße abbiegen und übersah dabei die Radfahrerin, die Vorfahrt hatte. Die 79-Jährige versuchte auszuweichen, stürzte dabei aber. Die Seniorin wurde ins Krankenhaus gebracht. sok

Von Sven Sokoll