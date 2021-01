Wunstorf

Am letzten Tag kamen noch einmal fünf Bewerbungen, nun steht fest: 32 Jugendliche zwischen 13 und 17 Jahre wollen dem nächsten Wunstorfer Jugendparlament (Jupa) angehören und kandidieren für einen der 17 Sitze.

„Ich bin stolz darauf, dass wir ein so gutes Ergebnis erzielt haben, obwohl wir in der Corona-Pandemie schwer werben konnten. Das spricht auch für das hohe Interesse der Jugendlichen“, sagt Burak Özkardes von der Stadtjugendpflege. Fünf Jupa-Angehörige kandidieren erneut. Nach Geschlechtern ist die Kandidatenliste ausgeglichen – 16:16.

Am Montag, 25. Januar, wird nun zunächst der Gemeindewahlausschuss tagen und offiziell über die Kandidaturen befinden. Anschließend will sich die Jugendpflege mit allen Kandidaten und dem bisherigen Jugendbürgermeister Florian Neutel zu einer ersten Videokonferenz zusammenschalten, um die nächsten Schritte zu besprechen. „Die Kandidaten werden sich wohl auch stark auf digitalem Weg bei ihren Wählern bekannt machen“, kündigte Özkardes an. Ab 22. Februar wird dann gewählt.

Von Sven Sokoll