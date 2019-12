3000-Schritte-Initiative erhält Gesundheitspreis

Wunstorf

Das Projekt „3000 Schritte für die Gesundheit“ ist für preiswürdig befunden worden. Die Initiative des Niedersächsischen Turnerbunds für mehr Bewegung im Alter, die auch in Wunstorf Wurzeln geschlagen hat, hat am Montag den Niedersächsischen Gesundheitspreis in der Kategorie „Gesunde Lebensräume Mitdenken und Mitgestalten“ im Alten Rathaus in Hannover im Beisein von Sozialministerin Carola Reimann entgegengenommen. Neben Turnerbund-Geschäftsführer Olaf Jähner und Koordinatorin Tina Pfitzner nahmen daran stellvertretend für alle Begleiter Ursel Runge und für alle Projektleiter Lothar Peters teil, die beide dem TuS Wunstorf angehören.

Der Sportverein hatte das 3000-Schritte-Projekt gemeinsam mit dem Bewegungsnetzwerk 50 plus nach Wunstorf geholt. Seit dem erfolgreichen Start am 27. April dieses Jahres treffen die Teilnehmer sich jeden Dienstag um 10 Uhr vor dem Stadttheater. Von dort aus können sie zwei unterschiedliche Routen durch die Kernstadt in Angriff nehmen.

Großer Jahresabschluss geplant

Nur an Heiligabend wird das Treffen in der nächsten Woche ausfallen. Für den Silvestertag plant die Initiative dann aber eine größere Veranstaltung. Ein großer Teil der 14 ausgebildeten Begleiter wird kommen und die Gruppe dann gemeinsam eine große Runde unternehmen.

Das Projekt 3000 Schritte soll seinen Teilnehmern dabei helfen, im Alter mobil und selbstständig zu bleiben und sich Gesundheit und Leistungsfähigkeit zu bewahren. Die beiden barrierefreien Spaziergehrouten sind darauf angelegt, sich einfach und ohne Kosten in der Gemeinschaft zu bewegen. Weil auch das Gehirn im Alter nachlässt, bietet die Initiative neben spezielleren Bewegungsangeboten auch Gedächtnistrainings an.

Spaziergänge bringen soziale Kontakte

„Durch die Spaziergänge werden viele neue Bekanntschaften geknüpft“, sagte Bernd Roßberg vom Bewegungsnetzwerk. Damit wird ein weiteres Ziel erreicht, nämlich die sozialen Kontakte zu verstärken.

Deshalb sollen sie auch im neuen Jahr jeden Dienstag ab 10 Uhr fortgesetzt werden. Auch bei schlechtem Wetter macht die Initiative Programm. Mit bis zu 35 Teilnehmern bei jedem Treffen ist die Initiative so erfolgreich, dass die Initiatoren auch darüber nachdenken, demnächst noch einen zweiten Wochentag damit anzubieten. Künftig hat die Initiative auch neue Namensbänder bekommen, um die Kommunikation untereinander fördern zu können.

