Fröhliche Sommeratmosphäre herrschte drei Tage lang beim Festlichen Wochenende am Steinhuder Meer. Für Stimmung sorgten verschiedene Bands auf drei Bühnen. Besonders zum Abend hin füllte sich der Ort. Kurz vor dem Feuerwerk gab es kein Durchkommen mehr an der Uferpromenade. Die Polizei schätzt die Besucherzahl zum Höhepunkt des Festes auf 30.000 Besucher. Willi Rehbock, Geschäftsführer der Steinhuder Meer Tourismus GmbH, ist mit dem Festverlauf sehr zufrieden: „Das Wetter war toll. Es hat alles funktioniert.“

Alexandra (von links), Nadja und Olga genießen die Sonne. Quelle: Rita Nandy

Die Junx rocken die Seebühne

Vor dem Feuerwerk heizten Ruven Rintelmann und die Junx die Stimmung von der Seebühne aus an. In Anspielung auf die vielen grünen Hüte unter den Zuhörern spielte Rintelmann das Lied „Cordula Grün“. Den grünen Sonnenschutz hatte eine Krankenkasse verteilt. Auch Francesco Rodriguez hatte ihn aufgesetzt. „Heute ist schönes Wetter“, freute sich der Hannoveraner über ein sonniges Plätzchen an der Uferkante. Das Publikum klatschte in die Hände, schunkelte und tanzte am Ufer. Derweil wurden die Plätze entlang der Promenade rar. Bereits am Nachmittag hatten Alexandra, Nadja und Olga dort ihre Decke ausgebreitet. Ob sie bis zum Feuerwerk aushalten würden, wussten die Freundinnen aus Hannover nicht. Sie hatten am Abend zuvor den Junggesellinnenabschied von Alexandra auf der Mallorca-Party gefeiert.

Trubel beim Festlichen Wochenende: Abends leuchten die Fontänen der Feuerwehr bunt. Quelle: Rita Nandy

Bunte Wasserfontänen schießen in den Himmel

Vielleicht haben sie ja noch die drei Fontänen an den Strandterrassen gesehen. „Wir haben einen Kilometer Schläuche verlegt“, erzählte Feuerwehr-Pressesprecher Marcel Nellessen. 12 LED-Scheinwerfer tauchten das Wasserspiel abends in buntes Licht. Rund 40 Feuerwehrkräfte waren im Einsatz.

Raketen steigen zu Musik über Afrika auf

Auch wenn manche Bootsbesitzer wegen des niedrigen Wasserstands nicht am Bootskorso am Sonnabend teilnahmen, bildete sich doch eine sehr ansehnliche Kulisse mit bunten Punkten.Um 22.15 Uhr erklang aus den Lautsprechern dann zunächst die Stimme von Willi Rehbock, der die Gäste begrüßte. Nachdem er Ehrenamtlichen und Sponsoren für ihre Unterstützung beim Festlichen Wochenende gedankt hatte, erhoben sich zu Musik über Afrika die ersten Raketen in den Nachthimmel. Bei sehr klarer Sicht wirkte das Zusammenspiel der Farbeffekte sehr beeindruckend.

Kuchen schmeckt auch bei warmen Temperaturen

Ein buntes Farbenspiel zeichnet auch die Bilder von Dieter Alexa aus. Nur wenige Besucher fanden allerdings den Weg in die Graf-Wilhelm-Schule zum Kunsthandwerkermarkt. „Es ist nicht viel los“, sagte seine Frau Ursel. Kuchen wird hingegen auch bei wärmeren Temperaturen gegessen. Gisela Bredthauer vom DRK ist zufrieden. 60 Kuchen haben Steinhuder und Aussteller gebacken.

Fest verlief friedlich

Die Polizei spricht von einem friedlichen Fest. Dem stimmen auch die Johanniter zu. „Es war total ruhig und entspannt“, sagt Sprecher Timo Brüning. 35 Helfern waren in Steinhude und Mardorf vor Ort. Sie mussten zu 19 Einsätzen ausrücken, zwei Personen ins Krankenhaus transportieren. Sieben Mal war der Rettungswagen im Einsatz.

