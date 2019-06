Wunstorf

Ein 30-jähriger Wunstorfer hat die Flucht ergriffen, als Polizeibeamte ihn am Sonnabend gegen 20 Uhr an der Rubensstraße kontrollieren wollten. Während er lief, warf er mehrere kleine Beutel mit Marihuana weg, die bereit für einen Verkauf waren. Die Polizisten konnten den Flüchtenden fassen. Das Amtsgericht Neustadt schickte ihn in Untersuchungshaft. Ein Spürhund fand zudem alle weggeworfenen Beutel wieder.

Von Sven Sokoll