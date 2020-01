Wunstorf

Wieder haben Betrüger versucht, an Geld zu gelangen, indem sie sich als Polizeibeamte ausgegeben haben. In den 14 Versuchen, die dem Wunstorfer Kommissariat bekannt geworden sind, haben sie damit aber keinen Erfolg gehabt.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, erhielten Senioren in Wunstorf, Steinhude und Bokeloh am Mittwoch der vergangenen Woche zwischen 18 und 19 Uhr entsprechende Anrufe. Nach einem angeblichen Raubüberfall wollten die Anrufer das Geld der Senioren an sich nehmen. Die Angerufenen legten aber auf, nachdem sie die wahren Absichten erkannt hatten.

Präventionsarbeit trägt Früchte

Der Leiter des Kriminalermittlungsdienstes, Thorsten Bösert, sieht darin auch einen Erfolg für die Präventionsarbeit, die vor allem der Kontaktbeamte Ralf Möllmann gemeinsam mit den ehrenamtlichen Sicherheitsberatern dankenswerter Weise kontinuierlich leistet. „Da die betrügerischen Anrufversuche fast ausschließlich aus dem Ausland getätigt werden, ist eine Verhinderung derartiger Anrufe kaum möglich“, sagt Bösert. Umso wichtiger sei die Prävention.

Möllmann ist für Fragen unter Telefon (05031) 9530-119 zu erreichen.

Von Sven Sokoll