Wunstorf

Ein Autofahrer hat am Wochenende einen Schaden von etwa 1000 Euro angerichtet. Der Unbekannte demolierte einen BMW, der auf dem Parkplatz eines Discounters an der Straße In den Ellern geparkt war. Nach Angaben der Polizei liegt der Tatzeitpunkt zwischen Freitag, 12.45 Uhr, und Sonnabend, 11.45 Uhr. Die Beamten ermitteln wegen Unfallflucht und bitten um Hinweise unter Telefon (05031) 95300.

Aktuelle Polizeimeldungen Die aktuellsten Polizeinachrichten aus Wunstorf lesen Sie hier in unserem Ticker.

Von Rita Nandy