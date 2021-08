Wunstorf

In Bauhausen ist die Welt noch in Ordnung. Es gibt eine Post, eine Bankfiliale und genügend Arbeit für die rund 100 Bewohnerinnen und Bewohner. Für diese Woche verwandelt sich das Kinder- und Jugendzentrum Bau-Hof an der Maxstraße in den elften Ortsteil von Wunstorf.

Viererteam leitet Bauhausen

Und anders als für das Wunstorfer Rathaus stehen auch schon die Stadtoberhäupter fest. Nach 2019 fiel die Wahl erneut auf Felix Kolpatzik (11), der das Amt mit Ella Riechers (7) ausübt. Die Zwölfjährigen Anna-Lena Bergmann und Jonte Lassmann besetzen die Stellvertreterposten. Gemeinsam kümmern sie sich um die Belange der Bauhausenerinnen und Bauhausener.

Zur Galerie Viel Spaß haben rund 100 Kinder und Jugendliche bei der Themenwoche „Bauhausen“ auf dem Bau-Hof. Ob im Bürgerbüro, in Drogerie oder Küche, überall wird fleißig gearbeitet. Als Lohn gibt es Bauis.

Bürgermeister empfangen Bürgermeisterkandidaten

Sie übernehmen aber auch repräsentative Aufgaben. Dazu gehört der Empfang der Pressevertreterin sowie der drei Bürgermeisterkandidaten für die Wahl im September. Auf die Besuche haben sie sich bestens vorbereitet, einen Rundgang durch die verschiedenen Betriebe, Ämter und Büros organisiert. Dafür hörten sie sich zuvor bei den Beschäftigten um. „Alle haben gute Laune“, freut sich der stellvertretende Bürgermeister Jonte. Gut angenommen werde auch das Postamt: „Alle haben schon Briefe verschickt.“ Viel Arbeit für Jannis und Ole, die die Post auf dem Gelände verteilen.

Hergestellte Waren sind auf Dorfmarkt erhältlich

In der Drogerie duftet es nach Zitrone, Lavendel und frischen Kräutern. Im Medienzentrum entsteht täglich ein Kurzfilm, der unter anderem die geheimen Ecken des Bau-Hofs zeigt. Die Holzwerkstatt stellt kleine und große Insektenhotels her. Alle Waren werden für den Dorfmarkt am Freitag, 13. August, produziert. Besucherinnen und Besucher können zwischen 14 und 15.30 Uhr nach Herzenslust dort einkaufen.

Produkte für den Dorfmarkt am Freitag, 13. August: In der Drogerie entsteht herrlich duftender Badezusatz. Quelle: Rita Nandy

Bürgerinnen und Bürger fordern höheren Lohn

Aber auch an die Gesundheit der Einwohnerinnen und Einwohner wird gedacht. Sie können sich beim Bewegungsparcours austoben oder sich von den Mitarbeitenden des rollenden Massagesalons verwöhnen lassen. Als Lohn für ihre Arbeit und Dienstleistungen zahlt die Bank jedem einen Baui aus. Zu wenig, finden die Arbeitenden. Sie fordern zwei Bauis pro Tag. Streiken müssen sie nicht, um ihre Forderungen durchzusetzen. Das Bürgermeisterteam begrüßt die Lohnerhöhung. Kein Wunder, denn die Stadtoberhäupter erhalten das gleiche Gehalt.

Fragen an die Bürgermeisterkandidaten

Wie viel Geld der Bürgermeisterwahlkampf kostet, möchten sie von den drei Kandidaten wissen. Ebenso, warum es keine Bewerberin für die Verwaltungsspitze gibt. Auch wollen sie nach dem größten Wahlversprechen und dem ärgsten Konkurrenten fragen.

„In Bauhausen wird Inklusion wirklich groß geschrieben“: Ole (10, von links) und Jannis (10) nehmen einen Brief von Clara (8) entgegen. Quelle: Rita Nandy

Inklusion wird in Bauhausen groß geschrieben

Zwischen den Kindern und Jugendlichen im Alter von fünf bis 14 Jahren ganz unterschiedlicher Herkunft gebe es kaum Konflikte, sagt Dani Marchthaler, Leiterin des Bau-Hofs. „Es gehört mit zur Normalität, dass ein Mädchen im Rollstuhl zur Bürgermeisterin gewählt wird. In Bauhausen wird Inklusion wirklich groß geschrieben.“

Von Rita Nandy