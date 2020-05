Wie Eleonore von Unger den DRK-Ortsverein Wunstorf prägte

Wunstorf

Ihr Name findet sich auch heute noch in Wunstorf. Die DRK-Kindertagesstätte in der Von-Holle-Straße ist nach ihrem Umzug 2003 nach Eleonore von Unger benannt worden, die sich fast fünf Jahrzehnte beim DRK ehrenamtlich in den Dienst der Nächstenliebe gestellt hat. Im Jahre 1938 trat sie nach Angaben des Stadtarchivs dem Ortsverein des DRK Wunstorf bei und war diesem fast ein halbes Jahrhundert verbunden. Seit ihrer Heirat 1927 lebte von Unger in Wunstorf, geboren wurde sie am 19. Februar 1902 in Berlin. Gestorben ist sie am 11. November 1995.

Die DRK-Kita in der Von-Holle-Straße trägt den Namen von Eleonore von Unger. Quelle: Anke Lütjens

DRK-Helfer kümmern sich um Verwundete

Eleonore von Unger war ausgebildete Schwesternhelferin, Gruppenführerin und Leiterin der DRK-Bereitschaft Wunstorf. Sie war dem DRK beigetreten, weil sie von der humanitären Gründungsidee der weltweiten Rot-Kreuz-Bewegung überzeugt war. Der Schweizer Henri Dunant, der die Organisation 1864 ins Leben gerufen hatte, erhielt dafür 1901 den Friedensnobelpreis. Die Wunstorferin betreute und pflegte zusammen mit ihren Helferinnen Verwundete der Bomben- und Fliegerangriffe im Zweiten Weltkrieg. Außerdem kümmerten sich die Helfer um verwundete Soldaten und Bürger an den Bahnhöfen in Wunstorf und Hannover.

Einsätze schweißen Helfer zusammen

1943 kam es zu einem schweren Eisenbahnunglück in Dedensen. Dieser Katastropheneinsatz war für das DRK eine besondere Herausforderung. „Diese Einsätze hielten uns zusammen“, erinnerte sich von Unger später. Die Zitate stammen aus einem Text, den Elke Steffen für die Ausstellung „Frauen gestalten das Leben in Wunstorf vom Mittelalter bis heute“ geschrieben hat. Von Unger hat fünf Kinder auf die Welt gebracht. „Das Deutsche Rote Kreuz wurde mein sechstes Kind“, sagte sie.

Von Unger engagiert sich im Vorstand

Mit dem Kriegsende veränderten sich die Aufgaben für das DRK. Den Suchdienst, die Heimkehrer- und Flüchtlingsbetreuung, die Fürsorge für Säuglinge und den Aufbau des Blutspendedienstes galt es zu organisieren. Auch der Aufbau der Mutter-Kind-Kuren und Haussammlungen standen an. Seit 1954 durfte von Unger Kurse in Erster Hilfe geben, was sie noch bis 1985 tat. Auch im Vorstand des DRK wirkte sie mit – ab 1954 zunächst als stellvertretende Vorsitzende, ab 1957 als Vorsitzende. Diesen Posten hatte von Unger bis 1985 inne. Die Mitgliederzahl wuchs nach Recherchen im Stadtarchiv dank ihres Engagements zeitweise auf mehr als 1000.

Ehrenamtliche erhält Verdienstorden und ersten Ortspreis

Bundespräsident Karl Carstens verlieh ihr 1982 die Verdienstmedaille des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland für besonderen Einsatz um Volk und Staat. Im Jahr 1983 nahm sie den erstmals verliehenen Wunstorfer Ortspreis für ihr langjähriges Engagement entgegen. „Ich bin froh, dass ich etwas helfen kann. Schon durch das Helfen wird man selbst innerlich reich beschenkt“, sagte von Unger laut Steffen, als sie die Auszeichnung erhielt. Auch das DRK selbst würdigte ihr ehrenamtliches Engagement. Die Organisation zeichnete sie mit dem Ehrenzeichen aus und ernannte sie zum Ehrenmitglied sowie zur Ehrenvorsitzenden.

