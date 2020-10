Wunstorf

Die Mitglieder der Werbegemeinschaft haben das Gefühl, dass die Auflagen der Corona-Pandemie im Wunstorfer Handel gut umgesetzt worden sind und dass die Kunden sich meistens auch gut daran halten. Das haben der Vorsitzende Christoph Rüther und Michael Schaer in einem Gespräch mit den Grünen gesagt.

Wie stark sich die Schließungen für die Unternehmen wirtschaftlich auswirken, wird sich erst in nächster Zeit zeigen. Fest steht aber, dass der Onlinehandel zu einer großen Konkurrenz geworden ist. Die Ratsfraktionsvorsitzende Anne Dalig wollte deshalb wissen, wie die Geschäftsleute darauf reagieren.

Lothar Porcher (von links), Birgit Mares und Anne Dalig von den Wunstorfer Grünen sprechen mit Christoph Rüther und Michael Schaer von der Werbegemeinschaft. Quelle: Grüne Wunstorf

Konzept für Südstraße ist notwendig

Dazu laufen schon Überlegungen. Nachgedacht wird unter anderem über einen möglichen Lieferservice, den vielleicht mehrere Firmen gemeinsam realisieren können. Ratsfrau Birgit Mares hält aber auch einen Appell an die Verbraucher für notwendig. Wenn sie eine lebendige Innenstadt behalten wollen, müssten sie stärker vor Ort einkaufen.

Für die schwächelnde Südstraße teilen beide den Wunsch, ein zukunftsfähiges Konzept zu entwickeln. Ein Baustein dabei soll sein, den Bereich an der Aue schöner zu gestalten. Lothar Porcher brachte außerdem ins Gespräch, mehr Restaurants in der Innenstadt anzusiedeln. Das würde den Vorteil mit sich bringen, dass die Fußgängerzone dann auch am Abend noch stärker belebt wäre. Michael Schaer plädierte außerdem dafür, die Parkplätze stärker zu bündeln, um den Parksuchverkehr zu verringern.

Von Sven Sokoll