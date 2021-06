Wunstorf

Das Leben in der City läuft langsam wieder an, auch bei der Werbegemeinschaft Wunstorf steigt die Stimmung. Mit „Outdoor Outlet“-Tagen meldeten sich die Geschäftsleute am Freitag und Sonnabend zurück, präsentierten Ware auf Tischen und Kleiderständern vor der Tür.

Ein sanfter Einstieg ins Programm nach mehr als einem Jahr fast ohne große Publikumsaktionen. Der Vorsitzende Christoph Rüter berichtete den Mitgliedern bei der Versammlung am Freitagabend im Stadttheater aus dem Corona-Jahr, in dem die Werbegemeinschaft arg reduziert agieren musste. Sanfte Hinweise auf Abstandsgebote, aufgeklebte Liebeserklärungen an die Kunden, die dem Handel vor Ort treu bleiben, waren die auffälligsten davon. Eine „Black Week“ nach US-amerikanischem Vorbild habe nicht allzu viel Stimmungsgewinn gebracht, berichtete Rüther.

City-Gutscheine sind wieder zu haben

Das Leben kehrt in die Innenstadt zurück. Parvin Bartsch ist regelmäßig mit ihrem Blumenstand vor Ort. Quelle: Kathrin Götze

Ohne großes Tamtam haben die Geschäftsleute den Verkauf ihrer City-Gutscheine wieder gestartet. Nach Abrechnungsproblemen hatten sie die beliebte Aktion zunächst gestoppt. Nun sind die Verschenk-Bons über verschiedene Summen zwischen 10 und 50 Euro wieder zu haben, und zwar beim Juwelier Rüther und in der Buchhandlung Weber. Dahinter stehe nun ein aufwendigeres Verfahren mit Registriernummern und einem eigenen Konto, berichtete Rüther den Mitgliedern – so wolle man künftig Fehler vermeiden.

Mit verkaufsoffenen Sonntagen, Flohmärkten, dem Altstadtfest im September und dem Herbstmarkt will die Werbegemeinschaft in diesem Jahr wieder ihr Publikum anlocken und unterhalten – und auch der Weihnachtsmarkt soll nach Möglichkeit wieder öffnen, sagte Rüther. Die Wunstorfer haben ihn schmerzlich vermisst. Die Geschäftsleute hätten bis zum Schluss gehofft, dass er doch stattfinden könnte, und eigens besonders viele Tannenbäume geordert, um damit bei Bedarf Bereiche abgrenzen zu können, berichtete Rüther noch. Diese hätten dann in der etwas einsamen Adventszeit in der Stadt immerhin eine heimelige Stimmung verbreitet, waren sich viele Mitglieder einig.

Gemeinschaft will Weihnachtsbeleuchtung anschaffen

Auch eine Weihnachtsbeleuchtung für die Geschäftsstraßen wollen sich die Wunstorfer nun anschaffen – bisher habe man wegen der 2012/2013 neu angeschafften Laternen in der Innenstadt darauf verzichtet, sagte Rüther. Lediglich die Bäume wurden mit Lichterketten verziert. Nun plane man zusätzliche Beleuchtungselemente an jeder Laterne – und einige Überspannungen, die über die Straße reichen. „Wir müssen das nur mit den Hauseigentümern klären – nicht jeder stellt sein Haus dafür zur Verfügung“, sagt Rüther.

Der Vorstand der Werbegemeinschaft berichtet (von links): Thorsten Schäker, Karina Hendriks, Christoph Rüther, Gerhard Voss, Uwe Heidorn und Jan Weber. Quelle: Kathrin Götze

Die Lichterketten über die Straßen könnten Aufschriften bekommen, ähnlich wie in Neustadt. Für die Erstausstattung, bei der alle 60 Laternen in der Fußgängerzone berücksichtigt werden, rechne man mit mindestens 45.000 Euro Kosten, sagte Rüther. Die Stadt habe schon 20.000 Euro Zuschuss zugesagt – die Werbegemeinschaft erhoffe sich aber noch mehr Unterstützung. Ortsbürgermeister Thomas Silbermann (SPD) sagte, damit könne man wohl rechnen. Er habe positive Signale vernommen, könne aber noch keine Summe nennen. Silbermann dankte dem Vorstand der Werbegemeinschaft: „Es war ein schwieriges Jahr und es gab Druck auf den Vorstand. Doch der hat sehr gute Arbeit geleistet und die Interessen der Mitglieder vertreten“, sagte er.

Mehrheit für Ausschluss von Mirko Baschetti

Für Ärger hatte „Auepost“-Herausgeber Mirko Baschetti noch in der Versammlung gesorgt. Der Vorstand hatte den Medienmann nach Streitigkeiten wegen vereinsschädigenden Verhaltens ausschließen wollen. Nachdem er sich dagegen gewehrt hatte, brachte der Vorstand die Sache vor die Versammlung. Ein Auslöser war offenbar, dass die Werbegemeinschaft das Angebot für einen Online-Marktplatz nicht annehmen wollte, das Baschetti unterbreitet hatte. „Wir haben uns im Lockdown lange damit beschäftigt“, erläuterte Rüther. „Die Stadt hat ein solches Branchenbuch vor Monaten abgeschaltet, weil es nie wirklich lief.“

Im Anschluss habe der Verleger immer wieder gestichelt, Verdächtigungen geäußert und versucht, die Arbeit der Werbegemeinschaft schlecht zu machen. „Wir arbeiten hier alle ehrenamtlich. Wir wollen uns auf unsere Aktionen und neue Sachen konzentrieren und uns nicht aufreiben“, sagte Rüther. Zu den Vorwürfen äußerte sich Baschetti nicht. Und als 25 der 32 anwesenden Mitglieder für den Ausschluss gestimmt hatten, verließ er grußlos den Saal.

Von Kathrin Götze