Wunstorf

Die Mitarbeiter und Ehrenamtlichen des Tierheims Wunstorf bedauern, dass sich für Kater Mikosch bisher noch keine Menschen gefunden haben, die ihm mit viel Geduld eine Chance auf ein schönes neues Zuhause geben möchten. Mikosch war das Tier der vorigen Woche. Unser Tier dieser Woche ist eine weiße Taube. „Da es nicht wirklich einfach ist, etwas über Tauben herauszufinden, sind die Informationen nur sehr spärlich“, schreibt Ralf Klänhammer, Vorsitzender des Tierschutzvereins Wunstorf und Umgebung.

Diese hübsche weiße Taube wurde am Mittwoch, 10. November, auf dem Fliegerhorst in Wunstorf gefunden. Sie trägt einen Ring mit einer Nummer am rechten Fuß. Der Tierschutzverein hat versucht, über ein Register den Besitzer ausfindig zu machen, hat bisher aber keinen Erfolg gehabt. „Wenn jemand diese Taube vermissen sollte, kann er sich gerne bei uns melden und dafür sorgen, dass das Tier wieder nach Hause zurückkehren kann“, so Klänhammer weiter.

Taube kann auch vermittelt werden

Da das Tierheim auf eine Taubenhaltung nicht ausgelegt sind, sucht der Tierschutzverein alternativ tierliebe Menschen, die dieser Taube ein artgerechtes Zuhause bieten können.

Wie immer stehen die Angestellten des Tierheims allen interessierten Tierfreundinnen und -freunden unter Telefon (05031) 68555 für Fragen und für eine Terminvereinbarung zum Kennenlernen zur Verfügung. Das Tierheim ist aufgrund der Corona-Pandemie weiterhin geschlossen, sodass Besucher nicht einfach so vorbeikommen können. Weitere Informationen finden sich auf der Internetseite www.tierheim-wunstorf.de.

Von Anke Lütjens